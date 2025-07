Velório de Preta Gil acontecerá em data com significado importante

A cantora Preta Gil faleceu no último domingo, 20, no Dia do Amigo, e seu velório será realizado em uma data com significado especial

A cantora Preta Gil faleceu no último domingo, 20, no Dia do Amigo. Após a confirmação de que o velório será realizado na próxima sexta-feira, 25, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, a DJ Tamy destacou que a despedida ocorrerá em outra data simbólica: o Dia da Mulher Negra.

"A Preta Gil se foi no Dia do Amigo, e terá sua cerimônia de despedida no Dia da Mulher Negra. Isso tudo é muito significativo". O comentário foi compartilhado por Malu Barbosa, amiga de Preta, na rede social, que concordou: "Verdade".

Segundo informações da Rádio Senado, o dia 25 de julho marca o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. No Brasil, a data também homenageia Tereza de Benguela, líder quilombola que se tornou símbolo de luta e resistência do povo negro.

O velório de Preta Gil será aberto ao público das 9h às 13h. “Celebraremos sua vida, arte e legado”, informaram no comunicado oficial.

Preta Gil recebeu homenagens no Dia do Amigo

No último domingo, Dia do Amigo, a atriz Carolina Dieckmmann usou as redes sociais para homenagear a cantora Preta Gil, uma de suas melhores amigas. Na publicação, ela mostrou um registro abraçadinha com a cantora. "A amizade em uma imagem...você vê duas pessoas, mas na verdade é uma casa, e eu moro aqui. Preta, é meu colo e quem também é a dona do meu. Preta é a tradução mais bonita disso; e a nossa irmandade é transbordamento. Juntas, hoje muito, e sempre, sempre, até além. Te amo; e tanto que nem cabe na palavra", escreveu ela.

E o apresentador Gominho também aproveitou a data para fazer uma homenagem à amiga. "Ela não é só minha amiga. Ela é minha mãe, irmã, família e inspiração pra toda uma vida! Viver com @pretagil é andar com um clarão de luz que ilumina o mundo! Bendito aqueles que se deixarem levar por essa força da natureza! Uma Deusa mulher! Eu te amo no lugar mais límpido e vivo do meu coração e ser!!", escreveu ele.

