Um novo romance? Diego Hypolito fala sobre rumores com Gil do Vigor

Após ser flagrado de mãos dadas com Gil, o ex-ginasta Diego Hypolito comenta sobre possível romance com ex-BBB Gil do Vigor

Na última terça-feira, 26, Diego Hypolito, ex-ginasta, foi flagrado de mãos dadas com o apresentador Gil do Vigor, enquanto aproveitavam o musical de Wicked, em São Paulo.A equipe de assessoria do ex-atleta negou as suposições que repercutiram nas redes sociais.

“Não estão juntos oficialmente. Estão apenas se conhecendo e vivendo de maneira leve, livre e feliz. Aproveitaram que os dois viajam muito e ambos estavam em São Paulo”, afirmou a equipe de Diego ao Portal Leo Dias.

A assessoria de Hypolito ainda comentou que ele pretendia presentear o apresentador em sua passagem pela TV Globo, com medalhas. “Não se encontraram nos bastidores, embora o camarim do Diego fosse em frente ao do Gil. Diego levou medalhas do Instituto Hypolito para presentear, deixando uma no camarim do Gil e outra no da Ana [Maria Braga]”, afirmaram eles.

Os antigos rumores

As suposições sobre o casal não são novas, quando Diego foi eliminado do BBB 25, chegou a revelar que já trocou mensagens com o economista. “Eu e Gil já nos falamos no Instagram. Tinha crush. A gente marcava de se encontrar. Que vergonha, mas estou solteiro, Gil”, comentou em sua participação do programa Bate-Papo BBB. Gil, que apresentava o quadro na época, respondeu: “Eu também”.

O atleta olímpico ainda ressaltou que, apesar de sempre marcar para sair com o apresentador, o encontro nunca deu certo. “A gente trocava mensagens, já combinamos de jantar, mas nunca dava certo. Quando ele entrava (no BBB), meu coração até batia mais forte”, acrescentou ele.

Em julho, Hypolito foi questionado pelos seus seguidores sobre o romance novamente. Ele comentou que começou a seguir algumas páginas de fãs dedicadas ao casal, mas que não havia conversado com Gil desde sua saída do reality. “Tem tanta gente me perguntando do Gil aqui… Eu não parei em nenhum momento (desde a saída do BBB) e a gente não se falou mais. Eu só comecei a seguir o Instagram de um pessoal que shippa a gente. Vou mandar uma mensagem depois para descobrir se ele está em São Paulo ou num São João. A última vez que eu o vi foi no São João da Juliette. Mas a gente nem ficou tão próximo. Fiquei pouco tempo e a gente não bateu muito o horário”, respondeu ele em seus stories.

