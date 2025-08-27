CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Um novo romance? Diego Hypolito fala sobre rumores com Gil do Vigor
Atualidades / Relacionamentos

Um novo romance? Diego Hypolito fala sobre rumores com Gil do Vigor

Após ser flagrado de mãos dadas com Gil, o ex-ginasta Diego Hypolito comenta sobre possível romance com ex-BBB Gil do Vigor

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 27/08/2025, às 13h42

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Diego Hypolito e Gil do Vigor
Diego Hypolito e Gil do Vigor - Fotos: Andy Santana/ Brazil News

Na última terça-feira, 26, Diego Hypolito, ex-ginasta, foi flagrado de mãos dadas com o apresentador Gil do Vigor, enquanto aproveitavam o musical de Wicked, em São Paulo.A equipe de assessoria do ex-atleta negou as suposições que repercutiram nas redes sociais.

Não estão juntos oficialmente. Estão apenas se conhecendo e vivendo de maneira leve, livre e feliz. Aproveitaram que os dois viajam muito e ambos estavam em São Paulo”, afirmou a equipe de Diego ao Portal Leo Dias.

A assessoria de Hypolito ainda comentou que ele pretendia presentear o apresentador em sua passagem pela TV Globo, com medalhas. “Não se encontraram nos bastidores, embora o camarim do Diego fosse em frente ao do Gil. Diego levou medalhas do Instituto Hypolito para presentear, deixando uma no camarim do Gil e outra no da Ana [Maria Braga]”, afirmaram eles.

Os antigos rumores

As suposições sobre o casal não são novas, quando Diego foi eliminado do BBB 25, chegou a revelar que já trocou mensagens com o economista. “Eu e Gil já nos falamos no Instagram. Tinha crush. A gente marcava de se encontrar. Que vergonha, mas estou solteiro, Gil”, comentou em sua participação do programa Bate-Papo BBB. Gil, que apresentava o quadro na época, respondeu: “Eu também”.

O atleta olímpico ainda ressaltou que, apesar de sempre marcar para sair com o apresentador, o encontro nunca deu certo. “A gente trocava mensagens, já combinamos de jantar, mas nunca dava certo. Quando ele entrava (no BBB), meu coração até batia mais forte”, acrescentou ele.

Em julho, Hypolito foi questionado pelos seus seguidores sobre o romance novamente. Ele comentou que começou a seguir algumas páginas de fãs dedicadas ao casal, mas que não havia conversado com Gil desde sua saída do reality. “Tem tanta gente me perguntando do Gil aqui… Eu não parei em nenhum momento (desde a saída do BBB) e a gente não se falou mais. Eu só comecei a seguir o Instagram de um pessoal que shippa a gente. Vou mandar uma mensagem depois para descobrir se ele está em São Paulo ou num São João. A última vez que eu o vi foi no São João da Juliette. Mas a gente nem ficou tão próximo. Fiquei pouco tempo e a gente não bateu muito o horário”, respondeu ele em seus stories.

Leia também: Namoro ou amizade? Gil do Vigor fala a verdade sobre Diego Hypolito

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

romanceDiego HypolitoGil do Vigor
Diego Hypolito Diego Hypolito  Gilberto Gil do Vigor  

Leia também

luto

Rafael Brito - Foto: Reprodução/Instagram

Chef do Pesadelo na Cozinha e do MasterChef morre aos 37 anos

relacionamento

Mariana Molina e Angelo Wolf - Foto: Reprodução/Instagram

Atriz de Beleza Fatal revela fim do namoro com irmão de Sophie Charlotte

Vida pessoal

Deborah Secco é mãe de Maria Flor - Foto: Reprodução / YouTube / Instagram

Deborah Secco conta que morte da irmã na infância impactou criação de sua filha

ROMANCE

Victória Miranda e Luan Pereira - Foto: Reprodução/Instagram

Luan Pereira se manifesta após rumores de romance com influenciadora

Flagra

Diego Hypolito e Gil do Vigor - Foto: Andy Santana / Brazil News

Namoro ou amizade? Gil do Vigor fala a verdade sobre Diego Hypolito

GENTE!

Tati Machado - Foto: Reprodução/Instagram

Tati Machado esquece carro em shopping, viaja e revela valor que teve que pagar

Últimas notícias

Bruce WillisBruce Willis vive em casa separada da família devido a diagnóstico de demência
José Loreto convive com diabetes do tipo 1Médica alerta para doença de José Loreto: 'Sintomas aparecem de forma súbita e intensa'
Solange (Alice Wegmann) e Afonso (Humberto Carrão) na novela Vale TudoVale Tudo: Saiba como Afonso descobre que será pai
Diego Hypolito e Gil do VigorUm novo romance? Diego Hypolito fala sobre rumores com Gil do Vigor
Reynaldo Gianecchini descobriu doença que causa fraqueza muscular durante preparação para musicalMédico alerta para complicações na doença de Reynaldo Gianecchini: 'Sobrecarga'
Rafael BritoChef do Pesadelo na Cozinha e do MasterChef morre aos 37 anos
Rafaela MarqueziniApresentadora da Globo fala sobre diagnóstico que a levou à UTI: 'Quase morri'
MC LivinhoQuase um mês após o acidente, MC Livinho faz atualização de estado de saúde
Nesta quarta-feira, 27, Carlos Lombardi completa 67 anosCarlos Lombardi completa 67 anos; autor teve projeto recusado pela TV Globo
ChitãozinhoApartamento de Chitãozinho: Sofisticação chama a atenção no local
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade