Tiktoker fala pela primeira vez sobre a morte trágica do filho de 3 anos

A Tiktoker Emilie Kiser fez um desabafo nas redes sociais nesta quinta-feira, 28, três meses após a morte do filho, Trigg, de 3 anos
A influenciadora digital Emilie Kiser fez um desabafo nas redes sociais nesta quinta-feira, 28, três meses após a morte do filho, Trigg, de 3 anos. O menino foi encontrado inconsciente após um acidente na piscina e levado ao hospital em estado crítico, mas não resistiu.
"Uma perda dessa magnitude parece impossível de ser colocada em palavras. Passei dias, semanas, meses tentando encontrá-las e também tirar o tempo que precisei para digerir a perda do meu bebê", iniciou ela, que descreveu o filho como melhor amigo.
"A luz e o espírito que ele trouxe para este mundo eram brilhantes, puros, alegres e inegáveis. Sentimos falta dele a cada segundo de cada dia e continuar seguindo em frente muitas vezes parece insuportável. Nunca pensei que vivenciaríamos o luto dessa forma ou a dor de perdê-lo tão subitamente."
Em seguida, falou sobre a dor do luto. "É uma dor, uma angústia e um vazio que nenhuma família deveria jamais ter que suportar." Emilie também falou sobre a tragédia: "Assumo total responsabilidade como mãe do Trigg, e sei que deveria ter feito mais para protegê-lo".
"Uma das lições mais difíceis que carrego é que uma cerca permanente na piscina poderia ter salvado sua vida, e é algo que nunca mais vou negligenciar. Espero que, em meio a essa dor, a história do Trigg ajude a prevenir que outras crianças e famílias sofram a mesma perda", relatou.
Ela também falou sobre o apoio da família nessa fase difícil. "Para nossa família: não estaríamos conseguindo passar por isso sem vocês. O apoio que nos deram, o amor incondicional e a forma como vocês se fazem presentes é algo que nunca conseguiremos retribuir ou agradecer o suficiente. Nós realmente temos os melhores e mais solidários amigos e familiares que, literalmente, nos carregaram por isso e continuam a fazer isso diariamente".
Para minha audiência e as pessoas que nos apoiaram: não posso agradecer o suficiente pelas mensagens gentis que recebi, pela demonstração de amor por nossa família e pelo apoio que trouxeram para mim nesses momentos extremamente difíceis. A única forma de passar pelo luto é continuar minuto a minuto, hora por hora, dia por dia, e a cada momento desde aquele dia eu fiz o meu melhor para continuar me reerguendo.
E relembrou: "Quando comecei nas redes sociais em 2021 como uma nova mãe, meu objetivo era me conectar com outras mães e encontrar uma comunidade. Encontrei isso e muito mais através de todos vocês. Encontrei uma comunidade, um hobby que amo e um trabalho pelo qual sou muito grata. Sempre fui meu eu autêntico nas redes sociais e tentei ao máximo compartilhar minha vida cotidiana honestamente, ao mesmo tempo sendo cuidadosa com o que escolhia não compartilhar".
"Agora vi através desta tragédia como os relacionamentos online carecem de limites, especialmente na proteção da privacidade das crianças. Daqui para frente, estarei estabelecendo mais limites com o que compartilho online. No futuro, espero estar em uma posição para compartilhar mais sobre como estou navegando por esse luto, mas agora, tudo que posso dizer é obrigada pelo amor, compaixão, paciência e espaço que nos deram para enlutarmos. Sou mais grata por isso do que jamais poderá ser expresso.
Emilie", finalizou.
De acordo com o site da revista People, o menino de 3 anos foi encontrado inconsciente após um acidente na piscina. A polícia foi chamada às pressas quando o menino se afogou. Ele foi encaminhado ao hospital local em estado crítico e a morte foi confirmada alguns dias depois.
