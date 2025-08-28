CARAS Brasil
  2. Tiktoker fala pela primeira vez sobre a morte trágica do filho de 3 anos
Atualidades / Desabafo

Tiktoker fala pela primeira vez sobre a morte trágica do filho de 3 anos

A Tiktoker Emilie Kiser fez um desabafo nas redes sociais nesta quinta-feira, 28, três meses após a morte do filho, Trigg, de 3 anos

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 28/08/2025, às 13h06

Emilie Kiser e família
Emilie Kiser e família - Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Emilie Kiser fez um desabafo nas redes sociais nesta quinta-feira, 28, três meses após a morte do filho, Trigg, de 3 anos. O menino foi encontrado inconsciente após um acidente na piscina e levado ao hospital em estado crítico, mas não resistiu.

"Uma perda dessa magnitude parece impossível de ser colocada em palavras. Passei dias, semanas, meses tentando encontrá-las e também tirar o tempo que precisei para digerir a perda do meu bebê", iniciou ela, que descreveu o filho como melhor amigo.

 "A luz e o espírito que ele trouxe para este mundo eram brilhantes, puros, alegres e inegáveis. Sentimos falta dele a cada segundo de cada dia e continuar seguindo em frente muitas vezes parece insuportável. Nunca pensei que vivenciaríamos o luto dessa forma ou a dor de perdê-lo tão subitamente."

Emilie Kiser e a família — Foto: Reprodução/Instagram
Emilie Kiser e a família — Foto: Reprodução/Instagram

Em seguida, falou sobre a dor do luto. "É uma dor, uma angústia e um vazio que nenhuma família deveria jamais ter que suportar." Emilie também falou sobre a tragédia: "Assumo total responsabilidade como mãe do Trigg, e sei que deveria ter feito mais para protegê-lo".

"Uma das lições mais difíceis que carrego é que uma cerca permanente na piscina poderia ter salvado sua vida, e é algo que nunca mais vou negligenciar. Espero que, em meio a essa dor, a história do Trigg ajude a prevenir que outras crianças e famílias sofram a mesma perda", relatou.

Apoio

Ela também falou sobre o apoio da família nessa fase difícil. "Para nossa família: não estaríamos conseguindo passar por isso sem vocês. O apoio que nos deram, o amor incondicional e a forma como vocês se fazem presentes é algo que nunca conseguiremos retribuir ou agradecer o suficiente. Nós realmente temos os melhores e mais solidários amigos e familiares que, literalmente, nos carregaram por isso e continuam a fazer isso diariamente".

Emilie Kiser e a família — Foto: Reprodução/Instagram
Emilie Kiser e a família — Foto: Reprodução/Instagram

Para minha audiência e as pessoas que nos apoiaram: não posso agradecer o suficiente pelas mensagens gentis que recebi, pela demonstração de amor por nossa família e pelo apoio que trouxeram para mim nesses momentos extremamente difíceis. A única forma de passar pelo luto é continuar minuto a minuto, hora por hora, dia por dia, e a cada momento desde aquele dia eu fiz o meu melhor para continuar me reerguendo.

E relembrou: "Quando comecei nas redes sociais em 2021 como uma nova mãe, meu objetivo era me conectar com outras mães e encontrar uma comunidade. Encontrei isso e muito mais através de todos vocês. Encontrei uma comunidade, um hobby que amo e um trabalho pelo qual sou muito grata. Sempre fui meu eu autêntico nas redes sociais e tentei ao máximo compartilhar minha vida cotidiana honestamente, ao mesmo tempo sendo cuidadosa com o que escolhia não compartilhar".

Emilie Kiser e a família — Foto: Reprodução/Instagram
Emilie Kiser e a família — Foto: Reprodução/Instagram

"Agora vi através desta tragédia como os relacionamentos online carecem de limites, especialmente na proteção da privacidade das crianças. Daqui para frente, estarei estabelecendo mais limites com o que compartilho online. No futuro, espero estar em uma posição para compartilhar mais sobre como estou navegando por esse luto, mas agora, tudo que posso dizer é obrigada pelo amor, compaixão, paciência e espaço que nos deram para enlutarmos. Sou mais grata por isso do que jamais poderá ser expresso.
Emilie", finalizou.

O que aconteceu com Trigg?

De acordo com o site da revista People, o menino de 3 anos foi encontrado inconsciente após um acidente na piscina. A polícia foi chamada às pressas quando o menino se afogou. Ele foi encaminhado ao hospital local em estado crítico e a morte foi confirmada alguns dias depois.

Juliana Dracz

