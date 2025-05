Filho de Tiktoker morre aos 3 anos de forma inimaginável para a família

A tiktoker Emilie Kiser está de luto pela morte do filho de 3 anos, que faleceu após ser encontrado inconsciente. Entenda o que aconteceu

A influenciadora digital Emilie Kiser está de luto. O filho dela, Trigg, morreu aos 3 anos de idade no domingo, 18, após ficar internado nos Estados Unidos.

De acordo com o site da revista People, o menino de 3 anso foi encontrado inconsciente na segunda-feira, 12, após um acidente na piscina. A polícia foi chamada às pressas quando o menino se afogou. Ele foi encaminhado ao hospital local em estado crítico e a morte foi confirmada alguns dias depois.

“Nossos pensamentos e mais profundas condolências estão com a família e entes queridos da criança neste momento inimaginável. A investigação sobre as circunstâncias deste incidente continua em andamento. Por respeito à privacidade da família, não divulgaremos detalhes acionais até que a investigação seja encerrada”, informou o departamento policial.

A influencer Emilie Kiser ainda não se pronunciou sobre a morte do filho. Ela tem mais de 3,1 milhões de seguidores no TikTok e 1 milhão no Instagram. Em seus perfis, ela compartilha detalhes de sua rotina como mãe.

Morte do filho de outra influencer

A influencer norte-americana Lindsay Dewey, que compartilha conteúdos sobre maternidade, revelou que o filho caçula, Reed, de um ano e 10 meses morreu em um acidente doméstico. Nas redes, ela contou que o menino ficou em coma e teve morte cerebral após um espelho solto cair sobre ele, dentro de casa, e decidiu alertar os pais.

Lindsay e o marido, Eric, vivem em Idaho, Estados Unidos. Ela estava em casa quando o acidente aconteceu, no final de fevereiro. A influencer acredita que o menino tentava descolar a tigela do espelho e o movimento fez com que o espelho caísse em cima dele, que era o caçula dos três filhos do casal. O modelo de espelho foi eito para ficar em pé, encostado na parede. Lindsay contou que a família tomava todas as precauções com os filhos, com protetores em quinas, câmeras e outros itens de segurança.

Quando o espelho caiu, ela tirou o filho do local. "Eu estava tão confusa sobre como tudo aconteceu... Não tinha como nossos filhos serem fortes o suficiente para mover o espelho, muito menos puxá-lo para baixo em cima deles", relatou.

"E nós sabíamos disso, então, não tinha urgência de fixá-lo. Parecia impossível que o espelho simplesmente cairia aleatoriamente sem motivo, considerando sua localização e peso. Mas, quando eu o peguei e o encostei de volta na parede, notei que a tigela estava presa a ele... Eu descobri exatamente como aconteceu", explicou.

