Thais Carla se emociona em desabafo após perder 50 kg: 'Vi que posso viver'

Thais Carla usou as redes sociais nesta quinta-feira, 3, para compartilhar um desabafo após curtir suas férias em família

A influenciadora digital e dançarina Thais Carla usou as redes sociais nesta quinta-feira, 3, para compartilhar um desabafo após curtir suas férias em família. Nos últimos dias, ela desembarcou na Argentina ao lado do marido, Israel Reis, e das duas filhas do casal, Maria e Eva.

Em um vídeo publicado em seu perfil, ela fez um balanço do fim da viagem e relembrou os passeios em família. Emocionada, destacou a alegria de brincar com as filhas e refletiu sobre a experiência: "Acho que elas nunca vão esquecer desse momento especial que vivemos aqui."

E completou: "Andei de teleférico, foi super legal. Depois da bariátrica foi a primeira vez que subi num cavalo depois de ano. Eu vi que eu posso viver coisas que antigamente eu não estava podendo viver. E agora eu posso viver com as minhas filhas" , disse.

"Foi incrível essa viagem após bariátrica. Surreal. Estou emocionada por que eu fiz muitas coisas que eu tinha insegurança. Me diverti. Me senti livre, viva", finalizou.

Thais Carla realizou sonho após cirurgia bariátrica

Durante a viagem, Thais compartilhou com o público um dos momentos mais marcantes da experiência. Após perder 50 kg, a famosa revelou que realizou o sonho de andar a cavalo — algo que não conseguia fazer há muitos anos.

"Realizando um sonho. Primeira vez, depois de anos, que montei em um cavalo. Experiência incrível", declarou a dançarina. Thais Carla ainda compartilhou outros registros do passeio a cavalo realizado em família.

A cirurgia de Thais Carla

Vale lembrar que a influenciadora passou por uma cirurgia bariátrica em abril deste ano. Antes do procedimento, ela chegou a eliminar 30 kg ao incluir exercícios físicos em sua rotina, além de seguir uma alimentação mais saudável. Após a operação, Thais Carla já perdeu mais de 15 quilos.

