Tatuagem com nome de Fábio Porchat é verdadeira? Namorada do apresentador revela verdade

A atriz Priscila Castello Branco, namorada do apresentador Fábio Porchat, voltou a falar sobre sua tatuagem com o nome do companheiro

A atriz e humorista Priscila Castello Branco, namorada do apresentador Fábio Porchat, surpreendeu os internautas ao revelar que fez uma tatuagem com o nome do companheiro. No entanto, em uma nova publicação neste sábado, 24, ela revelou em vídeo que o desenho feito na pele era apenas uma brincadeira e não é real.

No novo vídeo, a humorista explicou que tudo não passou de uma brincadeira e exibiu alguns comentários de seguidores que a criticaram pela ação. "Mas se você acreditou, fica tranquilo. A minha mãe acreditou, vou mostrar a mensagem que ela me enviou", disse ela.

No print da conversa, a mãe dela pergunta: "Sério mesmo? Você tatuou o nome do Fábio? Não quero acreditar". Fábio Porchat também entrou na brincadeira: "Que isso? Não era verdade? Eu acabei de tatuar PRI na virilha!", escreveu na publicação.

Na última semana, a artista compartilhou uma foto em que aparece sorridente, exibindo no pescoço uma tatuagem com o nome "Fábio". Na legenda, ela escreveu: "Surpresa pro meu amor!" e acrescentou a hashtag #eternos.

A publicação rapidamente ganhou grande repercussão, reunindo milhares de curtidas e comentários de fãs e amigos. Nos comentários, Porchat demonstrou toda a sua emoção com a homenagem: “Meu amor, isso é a coisa mais linda que alguém já fez por mim! Te amo, te amo, te amo…”. Priscila respondeu com uma declaração recíproca: “Te amo muito”.

A trajetória do casal

Os dois se conheceram em 2017, nos bastidores do Programa do Porchat, durante um quadro com Murilo Couto. No ano seguinte, Porchat se separou da então esposa, Nataly Mega. Meses depois, iniciou o relacionamento com Priscila, que foi assumido publicamente apenas em junho de 2023, quando ele oficializou a relação nas redes sociais.

Quase término

Em junho de 2024, durante uma viagem de aniversário a Aruba, Priscila esqueceu o comprovante de vacina necessário para o voo e foi um momento tenso na história do casal. "Ela tinha o passaporte com o comprovante da vacina, mas tirou de dentro do passaporte e deixou na gavetinha", Fábio detalhou e contou que desistiu da viagem, mas Priscila não abriu mão: “Falei que a gente ia resolver ele: 'como?'. Falei que ia dar um jeito, me deixa lutar. Ele começou a ligar para a companhia aérea para mudar a passagem", ela contou.

Ainda no aeroporto de São Paulo, Priscila começou a pedir ajuda de suas amigas para tentar conseguir o comprovante, que ficou na casa do humorista no Rio de Janeiro. Enquanto isso, ela também lutava para tentar salvar o relacionamento: "Não vou desistir, não vou jogar essa relação no lixo assim", ela brincou com o perrengue.

Priscila contou que o humorista ficou tão chateado, que sugeriu que ele viajasse sozinho: "Mas qual o sentido? Era a viagem de aniversário dela. Não tem próximo voo! Ela falou: 'vai você'. Mas eu ia ficar sozinho lá! E ela falou uma frase: 'tudo bem, não importa!'. Não importa? Organizei um aniversário em Aruba, a coisa mais linda do mundo”, ele lembrou.

Foi quando uma amiga conseguiu entrar no apartamento e enviar uma foto do comprovante de vacina. Mesmo com a imagem, eles foram barrados e só conseguiram embarcar depois que uma funcionária do aeroporto deu um 'jeitinho' ao instruí-los a dizer que haviam perdido o documento dentro do avião, caso fossem questionados durante a escala na Panamá.

Mesmo depois de embarcar, Fábio e Priscila enfrentaram um climão: “Eu ainda estava chateado com o 'não importa'. Embarcamos na última chamada. No Panamá, permite um toque de pele, mas não tinha afago, nem afeto. Chegamos a Aruba na tensão ainda e não pediram nada de febre amarela! Aí abri a guarda", ele lembrou o perrengue,

