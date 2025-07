Fábio Porchat e Priscila Castello Branco esbanjam sintonia em evento. Conheça a história do casal

Conheça a história de amor de Fábio Porchat e Priscila Castello Branco após fotos de momentos de carinho do casal na estreia de “Mulheres em Chamas”. Saiba mais sobre o romance

Na noite de quarta-feira, 2, Fábio Porchat e Priscila Castello Branco encantaram o público ao esbanjarem sintonia na estreia da peça Mulheres em Chamas. Na chegada ao evento, eles surgiram trocando beijos e carinhos na frente dos fotógrafos de plantão. O momento reforçou o crescimento e a força da relação do casal, oficialmente assumida em junho de 2023.

Priscila Castello Branco e Fábio Porchat - Foto: Clayton Felizardo / BrazilNews

A trajetória do casal

Primeiros encontros e romance público

Eles se conheceram em 2017 nos bastidores do Programa do Porchat, durante um quadro com Murilo Couto. No ano seguinte, Porchat se separou da ex-mulher, Nataly Mega. Meses depois, o namoro com Priscila foi assumido em junho de 2023, quando ele oficializou a relação nas redes sociais.

Viagem e perrengue que quase deu fim ao relacionamento

Em junho de 2024, durante uma viagem de aniversário a Aruba, Priscila esqueceu o comprovante de vacina necessário para o voo. Foi um momento tenso: Porchat cogitou viajar sozinho, mas o casal conseguiu contornar a situação com a ajuda de uma amiga e apoio no aeroporto.

Romance expressivo e espontâneo

Eles já dividiram detalhes em rede social, como quem se apaixonou primeiro — ambos brincaram que aconteceu simultaneamente. Também revelaram seu hábito romântico de cantar juntos no chuveiro.

Quem é Priscila Castello Branco?

Perfil artístico e formação

A paulistana de 35 anos iniciou estudos de teatro ainda na adolescência, quase abandonou a carreira após um episódio de assédio repressivo, mas reconquistou seu lugar e também cursou Direito.

Trajetória na TV e no teatro

Participou do reality Futuro Ex‑Porta, do Porta dos Fundos, e integrou novelas como Deus Salve o Rei (2018) e Salve-se Quem Puder (2020). No teatro, ela brilha ao lado de Júlia Rabello e Maria Clara Gueiros em Agora É Que São Elas, peça escrita e dirigida por Porchat.

Aspectos pessoais e posicionamentos

Ela afirma não ter planos de ser mãe e prefere se dedicar à carreira, embora considere opções futuras, como congelar os óvulos. Cresceu sob a influência feminina da mãe e da avó, que são pilares de força em sua vida.

