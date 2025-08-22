Namorada de Fábio Porchat tatua o nome do apresentador em homenagem

Priscila Castello surpreende o humorista Fábio Porchat com homenagem permantente, publica resultado na web e choca seguidores; veja fotos

A atriz e humorista Priscila Castello Branco, namorada do apresentador Fábio Porchat, movimentou as redes sociais nesta quinta-feira, 21, ao revelar uma homenagem inesperada (e permanente) para o apresentador.

A artista compartilhou uma foto em que aparece sorridente, exibindo no pescoço uma tatuagem com o nome "Fábio". Na legenda, ela escreveu: "Surpresa pro meu amor!" e acrescentou a hashtag #eternos.

A publicação rapidamente ganhou grande repercussão, reunindo milhares de curtidas e comentários de fãs e amigos. Nos comentários, Porchat demonstrou toda a sua emoção com a homenagem: “Meu amor, isso é a coisa mais linda que alguém já fez por mim! Te amo, te amo, te amo…”. Priscila respondeu com uma declaração recíproca: “Te amo muito”.

Sobre o namoro

O casal assumiu o relacionamento publicamente em junho de 2023, cerca de seis meses após Porchat anunciar o término do casamento de cinco anos com a produtora Nataly Mega. Desde então, Priscila e Fábio não escondem a sintonia, compartilhando momentos divertidos e declarações de carinho nas redes sociais.

Além da vida pessoal, o relacionamento também se estende ao lado profissional. Priscila, que já participou de produções como Deus Salve o Rei e Salve-se Quem Puder, além de integrar projetos ligados ao humor. A humorista também é conhecida por sua participação no reality show Futuro Ex-Porta do Porta dos Fundos, onde Fábio Porchat é um dos sócios. Recentemente, foi vista ao lado de Porchat na divulgação da peça Agora é Que São Elas, escrita e dirigida pelo apresentador.

A tatuagem reforça o vínculo do casal, que costuma levar a relação com leveza e muito bom humor. Seguidores do humorista elogiaram o gesto e destacaram a conexão entre os dois: “Isso que é amor verdadeiro!”, escreveu uma fã. Outro comentou: “Vocês são inspiração, que parceria linda!”.

Mas é claro que a homenagem não rendeu apenas elogios. Raquel Real, também humorista e amiga de Priscila, comentou: “A mesma coisa que falar com a parede, né, amiga? Mas ta ok, o traço tá lindo”, dando a entender que conversaram sobre o assunto, e ainda completou: “Teve amiga pra avisar? Teve. Ela ouviu? Não. Então a gente elogia”.

Alguns fãs, inclusive, chegaram a achar que era uma pegadinha do casal, mas a atriz postou nesta sexta-feira, 22, a rotina de cuidado das tattoos no stories.

