Tati Machado revela que registrou parto do filho, mas ainda não viu: “Vai chegar a hora”

Tati Machado compartilhou com Ana Maria Braga o delicado processo de luto após a perda do primeiro filho e a decisão de registrar o nascimento

Tati Machado emocionou os telespectadores do Mais Você nesta segunda-feira, 28, ao compartilhar, pela primeira vez na televisão, detalhes do luto que vive após a perda do filho Rael. Em uma conversa íntima com Ana Maria Braga, a apresentadora de 32 anos abriu o coração sobre os momentos difíceis que tem enfrentado desde o parto e revelou que, mesmo tendo feito registros do nascimento, ainda não se sente pronta para ver as imagens.

"Não chegou esse momento"

Durante a entrevista, Tati contou que ela e o marido, o produtor Bruno Monteiro, decidiram registrar o parto de Rael, que nasceu sem vida no oitavo mês de gestação, em maio deste ano. A ideia, segundo ela, foi preservar as memórias para o futuro, mesmo que agora ainda não consigam acessá-las .

“A gente decidiu que queria ter foto do momento. Para que quando a gente se sinta pronto, a gente olhe, quando a gente sentir saudade, a gente olha”, explicou com emoção. “Não chegou esse momento ainda, mas saber que você tem a possibilidade de ver como era o seu neném, reviver aquele momento que a gente conseguiu ressignificar, é importante”, completou.

Apoio psicológico foi essencial

A apresentadora, que segue afastada do Encontro desde o acontecimento, destacou a importância da terapia no processo de luto. Tati e Bruno buscaram apoio de uma psicóloga especializada em luto perinatal e contaram como esse acompanhamento foi essencial para entenderem suas emoções.

“Ela foi explicando cada fase do luto que a gente ia passar, cada momento”, lembrou. Um dos pontos mais marcantes para o casal foi a sensação de que poderiam ter passado mais tempo com o filho após o nascimento. “A gente falou isso pra ela e ela disse: ‘Se vocês voltassem para aquele momento, tomariam a mesma decisão. Era o que era possível naquele dia’. Foi uma barra muito grande”, desabafou.

Gravidez anunciada ao vivo

A gravidez de Tati foi anunciada em dezembro de 2024, ao vivo no Mais Você. Na ocasião, ela preparou uma surpresa para Ana Maria Braga, que revelou a novidade diante das câmeras com muita alegria. O carinho do público desde então foi constante, e a notícia da perda, divulgada por meio de um comunicado oficial nas redes sociais em maio, mobilizou apoio de fãs e colegas de profissão.

Desde então, Tati tem optado por viver esse momento de maneira reservada, retomando aos poucos sua rotina e compartilhando suas experiências com delicadeza.

Leia também:Tati Machado tem retorno emocionante ao Mais Você: 'Que saudade'