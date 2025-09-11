CARAS Brasil
Tati Machado chora ao falar sobre o luto após perda do filho: 'Nunca faltou amor'

A apresentadora Tati Machado abriu o coração ao falar sobre a perda do filho e contou que, apesar da dor, não mudaria nada em sua trajetória

por Rafaela Oliveira
Publicado em 11/09/2025, às 07h24

Tati Machado
Tati Machado - Foto: Reprodução / GNT

O retorno de Tati Machado ao elenco do 'Saia Justa', do GNT, foi marcado por muita emoção. A apresentadora voltou ao programa na quarta-feira, 10, após quatro meses de licença maternidade e abriu o coração ao falar sobre a perda de seu bebê, Rael, ocorrida em maio deste ano.

Em conversa com Eliana, Bela Gil, Erika Januza e Juliette, a comunicadora comentou sobre o processo de luto e explicou que falar sobre a situação também ajuda no 'processo de cura'. Tati Machado ainda mencionou o período em que se preparou para se afastar do trabalho na reta final da gravidez para viver a maternidade.

"Veio o corte seco, eu estava aqui um dia e, no outro, não estava mais. Eu estava no fundo do poço, até mais baixo que o fundo do poço. É um pouco estranho, estou de volta em algo que não planejei, mas muito feliz de estar de volta. Eu me planejei para ter um filho no meu colo, para escutar um chorinho, limpar a fralda, eu me planejei para viver isso, e eu não vivi isso, meu colo estava vazio", declarou ela.

Em seguida, apesar de ter vivido uma dor profunda, Tati Machado revelou que não mudaria nada em sua trajetória: "Eu digo, com a maior tranquilidade, que se me avisassem: ‘Olha, Tati, quando você chegar em 34 semanas, você vai sentir que seu bebê parou de mexer e vai parar no hospital por causa disso, sua vida vai virar de cabeça para baixo’. Eu faria tudo de novo, mesmo que terminasse da mesma forma. Porque é muito amor", relatou.

"Em dado momento da nossa vida faltou tudo. Faltou o chão, o ar, a vontade de viver, acordar, tudo. Mas nunca, nesses nove meses, faltou amor. Então, se não faltou amor, eu toparia viver tudo de novo. Eu cheguei a achar que as coisas perderam cor. Senti que tudo virou uma penumbra, mesmo", continuou a apresentadora, bastante emocionada.

Tati Machado revela conselho de Ana Maria Braga 

A apresentadora Tati Machado assumiu uma missão bastante especial no início desta semana. Pelos próximos dias, a comunicadora estará à frente do 'Mais Você', da TV Globo, durante as férias de Ana Maria Braga, apresentadora titular da atração matinal.

Apesar de descrever Ana Maria como insubstituível, o desafio de comandar o programa em sua ausência foi aceito com muita alegria por Tati. Em entrevista à 'Glamour', a apresentadora contou que recebeu um conselho especial antes da veterana sair de férias.

"Eu quero ser como eu sou, e a Ana faz questão de falar isso pra mim. Ela me deu um conselho antes de sair de férias: ‘Tati, seja você, não abra mão disso. Não deixa que ninguém te molde, respeite os ambientes, faça as coisas do jeito que tem que fazer, mas não abra mão do seu DNA’. Receber um conselho desse da Ana Maria? Como é que eu não vou ser quem eu sou?", declarou ela.

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

