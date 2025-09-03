CARAS Brasil
  Tata Werneck chora ao contar ausência na rotina da filha: 'Muito culpada'
Atualidades / Maternidade!

Tata Werneck chora ao contar ausência na rotina da filha: 'Muito culpada'

Ao contar episódio com a filha, Tata Werneck chora ao revelar que não pode comparecer ao compromisso da herdeira por conta do trabalho

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 03/09/2025, às 07h50

Tata Werneck chora ao falar sobre momento com a filha
Tata Werneck chora ao falar sobre momento com a filha - Reprodução/Instagram

Apesar de sempre estar brincando e fazendo piada das coisas, a apresentadora Tata Werneck se emociona com frequência ao compartilhar suas experiências como mãe. Em um de seus programas, a humorista acabou chorando ao relatar um momento que viveu com a filha, Clara Maria, de cinco anos.

No momento comovente, a artista dividiu com os convidados que ficou com o coração partido ao não poder comparecer no evento de troca de faixa no jiu-jitsu por conta da gravação do Lady Night. Tata Werneck então falou como foi a reação da filha e se emocionou ao ver a pequena fazendo oração, agradecendo a deus por poder ter o pai Rafa Vitti no evento.

"Eu falei: 'Filha, a mamãe não vai poder ir'. Aí de noite, a gente sempre reza de noite e ela estava rezando de noite e falou assim: 'papai do céu, obrigada porque a mamãe não vai poder ir, mas a novela liberou o papai'. Eu fico muito culpada com isso também",desabafou a famosa ao compartilhar com seus convidados o episódio.

Recentemente, Tata revelou o desejo de engravidar novamente. "Minha primeira gravidez não foi fácil. Tenho certeza que vou ter outro filho, não sei como vai ser o caminho. Já passei por dois processos de congelamento de óvulos. Eu amo muito meu irmão, não queria tirar da minha filha a oportunidade de ter um irmão", disse ela em entrevista para a revista Claudia.

Tata Werneck se choca ao ver a filha usando seu mesmo número de sapato

A apresentadora Tata Werneck impressionou ao mostrar que ela e a filha, Clara Maria, de cinco anos, já estão calçando o mesmo número de sapato. Recentemente, a famosa postou um vídeo colocando o tênis da herdeira e brincou com a situação.

A esposa do ator Rafael Vitti celebrou que finalmente está com a semelhança com a garota. "É oficial: minha filha e eu calçamos o mesmo número de sapato. Peço que entendam se eu começar a usar tênis de borboletas", escreveu na legenda.

Nos comentários, os internautas se admiraram com o crescimento da menina. "Daqui a pouco serão as roupinhas", disseram. "Meu deus! A deusa está crescendo muito rápido", falaram outros. Veja mais aqui!

Nataly Paschoal

