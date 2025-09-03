Tata Werneck chora ao contar ausência na rotina da filha: 'Muito culpada'

Ao contar episódio com a filha, Tata Werneck chora ao revelar que não pode comparecer ao compromisso da herdeira por conta do trabalho
Apesar de sempre estar brincando e fazendo piada das coisas, a apresentadora Tata Werneck se emociona com frequência ao compartilhar suas experiências como mãe. Em um de seus programas, a humorista acabou chorando ao relatar um momento que viveu com a filha, Clara Maria, de cinco anos.
No momento comovente, a artista dividiu com os convidados que ficou com o coração partido ao não poder comparecer no evento de troca de faixa no jiu-jitsu por conta da gravação do Lady Night. Tata Werneck então falou como foi a reação da filha e se emocionou ao ver a pequena fazendo oração, agradecendo a deus por poder ter o pai Rafa Vitti no evento.
"Eu falei: 'Filha, a mamãe não vai poder ir'. Aí de noite, a gente sempre reza de noite e ela estava rezando de noite e falou assim: 'papai do céu, obrigada porque a mamãe não vai poder ir, mas a novela liberou o papai'. Eu fico muito culpada com isso também",desabafou a famosa ao compartilhar com seus convidados o episódio.
Recentemente, Tata revelou o desejo de engravidar novamente. "Minha primeira gravidez não foi fácil. Tenho certeza que vou ter outro filho, não sei como vai ser o caminho. Já passei por dois processos de congelamento de óvulos. Eu amo muito meu irmão, não queria tirar da minha filha a oportunidade de ter um irmão", disse ela em entrevista para a revista Claudia.
Ver essa foto no Instagram
A apresentadora Tata Werneck impressionou ao mostrar que ela e a filha, Clara Maria, de cinco anos, já estão calçando o mesmo número de sapato. Recentemente, a famosa postou um vídeo colocando o tênis da herdeira e brincou com a situação.
A esposa do ator Rafael Vitti celebrou que finalmente está com a semelhança com a garota. "É oficial: minha filha e eu calçamos o mesmo número de sapato. Peço que entendam se eu começar a usar tênis de borboletas", escreveu na legenda.
Nos comentários, os internautas se admiraram com o crescimento da menina. "Daqui a pouco serão as roupinhas", disseram. "Meu deus! A deusa está crescendo muito rápido", falaram outros. Veja mais aqui!
NOVA FASE
Fernando Sampaio abraça minimalismo e apresenta nova casa: 'Consequência natural das perdas'
|Por que as ex-BBBs Beatriz Reis e Alane Dias se afastaram após o reality show?
|Relembre como foi a estreia de William Bonner no Jornal Nacional
|Luciano Huck aproveita aniversário de 54 anos para fazer apelo: 'Meu pedido'
|Vale Tudo: A chantagista que vai virar a vida de Odete de cabeça para baixo
|Quem é quem na viagem de Virginia Fonseca? Ela foi para a Europa só com amigos
|Veterano da Globo morreu após mal súbito aos 75 anos; saiba quem
|Esposa de Amado Batista revela gesto romântico do cantor: 'Saibam escolher'
|Vale Tudo: Erro grave em cena deixa os fãs em choque
|Vale Tudo: Odete abraça Leonardo em cena inesperada. Saiba como será
|Vai casar! Leticia Vieira, a Gilda de Vale Tudo, anuncia noivado. Saiba quem é o eleito