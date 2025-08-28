Taís Araújo relembra desentendimentos com a mãe na adolescência: 'Era respondona'

A atriz Taís Araújo relembrou que sempre manteve uma boa relação com a mãe, Mercedes Araujo, apesar dos desentendimentos na adolescência

Nesta quinta-feira, 28, a novela Vale Tudo, da Globo, exibiu mais um embate entre Maria de Fátima ( Bella Campos) e Raquel (Taís Araújo), em uma cena marcada pelo desprezo da ex-dona da Paladar pela filha. Fora da ficção, Taís relembrou que sempre manteve uma boa relação com a mãe, Mercedes Araujo, apesar dos desentendimentos na adolescência.

"Trabalho desde os 13 anos. Enquanto as minhas amigas estavam indo para a boate, eu estava levantando cedo para trabalhar. Devo ter dado muito trabalho para minha mãe (risos), mas ela também teve muita sorte. Porque éramos eu, que já trabalhava, e minha irmã (Cláudia), que estudava medicina. Não precisou se preocupar com saídas, madrugadas, bebidas... Mas também não fui uma adolescente santa não, tá? Eu era bastante respondona, brigava com a minha mãe, debatia muito com ela", relembrou em entrevista ao jornal Extra.

Aos 46 anos, a intérprete de Raquel valoriza a tranquilidade ao lado da família e afirmou que seu desejo é oferecer momentos felizes aos pais."Não sou respondona mais. Tô velha, né? Minha mãe é uma senhora de 70 anos, meu pai (Ademir) tem 80. Só desejo que sejam felizes, tenham qualidade de vida, sabe? Sou muito sortuda de ter pais muito presentes, amorosos e conscientes. Pretendo proporcionar a eles os melhores momentos", complementou.

Taís Araujo e a mãe, Mercedes — Foto: Reprodução/ Instagram

Homenagem

Em junho, Taís Araújo publicou uma homenagem no dia em que sua mãe completou mais um ano de vida. Além de um texto repleto de memórias, a artista divulgou cliques ao lado da aniversariante. "Hoje é dia da minha mãe, e eu tenho tanto a agradecer… Primeiro, por ter me dado a vida eu amo viver! Segundo, pelas escolhas dela, que me permitiram ter a vida que eu tenho hoje. E terceiro, por ter acreditado em mim, me acompanhado, me educado enquanto eu trabalhava, por me poupar de traumas que seriam irrecuperáveis, por ter sido dura muitas vezes, por ser dura até hoje e por nunca ter abdicado do seu lugar de mãe", iniciou Taís na legenda.

E continuou: "Obrigada pelo olhar atravessado que me fazia gelar; obrigada pela rigidez que me fazia ter raiva, obrigada por ter me proibido de comer besteira aos 11 anos, obrigada por me obrigar a estudar inglês, mesmo eu indo aos prantos, obrigada por me dizer que a única obrigação que eu tinha na vida, quando criança/adolescente, era estudar e que eu tinha que honrar seu investimento em mim".

Por fim, declarou: "Obrigada por acordar de madrugada pra me levar pra trabalhar quando eu era menor de idade, obrigada pelo travesseiro e manta no carro, pra eu ir e voltar dormindo do trabalho. Obrigada por cuidar de mim e dos meus filhos. Eu não queria ter outra mãe que não fosse a senhora. Literalmente, eu sou porque a senhora é. Te amo e te desejo saúde e uma vida cheia de Graça, mamãe. Te amo, te amo, te amo!"

