Taís Araujo divide foto rara com o pai em data especial: 'Celebro sua vida'

A atriz Taís Araujo prestou uma bela homenagem de aniversário ao pai, Ademir Araujo, que completou 80 anos de vida; veja fotos!

Dia de celebração na família de Taís Araujo! A atriz compartilhou em suas redes sociais uma sequência de registros raros do pai, Ademir Araujo, em celebração aos 80 anos de vida do patriarca, completados na terça-feira, 27.

Em meio aos cliques escolhidos por Taís, um vídeo de Ademir cantando durante a comemoração de seu aniversário em família também foi publicado pela artista. Na legenda, a intérprete de Raquel no remake de 'Vale Tudo', da TV Globo, teceu elogios à personalidade do pai.

" Meu pai faz 80 anos hoje! Eu celebro sua vida, sua inteligência, seu humor e seu amor. Papai é a pessoa mais de boa que eu conheço! Nunca vi meu pai brigar, nunca ouvi um grito do meu pai", iniciou a atriz.

"Posso dizer que conviver com um homem assim, amoroso, compreensível e companheiro me formou e me fez entender que as escolhas dizem muito sobre a vida que a gente quer construir. Papai, te desejo saúde, mais humor ainda e muita vontade de viver! Vamos te celebrar! Viva você, papai! Te amo, sua Peteti", completou Taís Araujo.

A família de Taís Araujo

Recentemente, Taís Araujo chamou a atenção ao mostrar a mãe e a filha. Para quem não viu, a famosa deu uma entrevista para o Fantástico em 11 de maio, no Dia das Mães, ao lado delas e após a aparição, ela resolveu postar alguns registros do momento raro em sua rede social.

Em seu perfil oficial, a intérprete de Raquel, de Vale Tudo, novela das nove, compartilhou os cliques e encantou. Ao lado de dona Mercedes Araujo e da herdeira caçula, Maria Antonia, de 10 anos, a famosa surgiu deslumbrante e arrancou elogios dos internautas.

"Pra quem ainda não conhecia, com vocês: Dona Mercedes, vulgo minha mãe, minha base! E de quebra, minha pequena Maria também. Num encontro muito legal que rolou aqui em casa com a Maju Coutinho para o Show da Vida, quem assistiu?", escreveu a esposa de Lázaro Ramos na legenda; confira os registros!

