Taís Araújo reage ao ver comentários sobre Raquel em Vale Tudo: 'Mulher simples'

A atriz Taís Araújo usou seu perfil nas redes sociais nesta segunda-feira, 9, para rebater as comentários do público envolvendo o figurino de Raquel, sua personagem na novela Vale Tudo, da Globo. No vídeo, ela defendeu as roupas simples que usa na ficção e explicou que a escolha dos figurinistas reflete o estilo de vida da mãe de Maria de Fátima (Bella Campos).

"Hoje eu quero falar o que eu tenho lido sobre o figurino da Raquel. A Raquel é uma mulher normal, uma mulher simples. Inclusive, esse figurino me ajuda muito", iniciou ela no vídeo. "Quando eu boto aquela roupa simples, eu fico absolutamente poderosa dentro da simplicidade", continuou.

"Quando a figurinista vai fazer um figurino, tem uma pesquisa, né? A pesquisa parte de: quem é essa mulher? Onde ela trabalha? Ela trabalha? Se trabalha, quanto ela ganha? Qual é o acesso que ela tem? Qual é a roupa que ela pode comprar?", detalhou a atriz.

Segundo a intérprete, um guarda-roupa mais sofisticado não combinaria com a personagem. "Não é assim: 'vai botar um linho, porque o linho é mais bonito'. Sabe quanto custa uma camisa de linho, gente? A Raquel é uma mulher da vida real, uma mulher que existe, que tá aí na rua", analisou.

Em seguida, mostrou um vídeo de sua prima, Kátia, que usa roupas parecidas com a de Raquel. "Ela é uma professora aposentada, empreendedora, casada com outro professor. Tem um filho de mais de 30 anos, já formado, e é superorgulhosa, vaidosa, dela, das conquistas delas", pontuou.

A esposa de Lázaro Ramos contou que sua prima, mesmo após se aposentar para cuidar da mãe, não parou de trabalhar: ela comprou uma máquina de salgadinhos para complementar a renda. "Essa mulher não é incrível?", questionou a atriz.

Por fim, pediu que os seguidores comentem sobre mulheres da vida real que se assemelham a Raquel. "Quero saber uma mulher incrível igual a Kátia. Manda aqui."

Veja o desabafo completo de Taís Araújo: