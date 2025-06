Taciele Alcolea expõe medo de nova gravidez: 'Em pânico só de pensar'

Mãe de duas meninas, a influenciadora digital Taciele Alcolea confessou que experiência da gravidez foi desafiadora para ela

A influenciadora digital Taciele Alcolea participou do VacaCast, apresentado pela youtuber e influenciadora digital Evelyn Regly, e surpreendeu ao revelar que sente verdadeiro pavor só de pensar na possibilidade de uma nova gravidez.

Mãe de Alícia e Alana, frutos de seu relacionamento com Fernando Ferraz, ela contou que não cogita passar novamente por uma gestação: "Eu tenho pavor, juro, eu entro em pânico só de pensar… A gente deu um deslize esses dias e eu não tô em paz", confessou a influencer, que compartilha com frequência sua rotina com a família nas redes sociais.

Taciele explicou que a experiência da gravidez foi desafiadora: "Não é pela criança, é uma delícia ter filhos, é bênção. Mas eu não consigo nem me ver passando de novo por esse processo. E eu vomito a gestação toda… Só de pensar me arrepia, não tô preparada. É muito cansativo", ressaltou.

Maria Eduarda de Carvalho quebra o silêncio sobre maternidade real e revela dilema: 'Difícil'

No ar como a intensa Teresa na novela Garota do Momento, da TV Globo, Maria Eduarda de Carvalho vive uma personagem cheia de conflitos, mas também atravessa transformações marcantes fora das telas. Mãe de Luiza, de 14 anos, fruto do relacionamento com o cineasta Snir Wine, a atriz tem experimentado uma nova fase na maternidade.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a estrela compartilhou os desafios e reflexões de criar uma adolescente em um mundo em constante mudança. Apesar dos desafios, ela reconhece que a maternidade não tem preço. "Costumo dizer que ser mãe é como abrir um universo paralelo dentro da própria existência, é quase viver uma vida dupla dentro da própria vida", reflete Maria Eduarda, com a sensibilidade que também imprime em seus personagens.

