Maria Eduarda de Carvalho quebra o silêncio sobre maternidade real e revela dilema: 'Difícil'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Maria Eduarda de Carvalho abre o coração sobre os desafios da maternidade real

No ar como a intensa Teresa na novela Garota do Momento, da TV Globo, Maria Eduarda de Carvalho vive uma personagem cheia de conflitos, mas também atravessa transformações marcantes fora das telas. Mãe de Luiza, de 14 anos, fruto do relacionamento com o cineasta Snir Wine, a atriz tem experimentado uma nova fase na maternidade.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a estrela compartilhou os desafios e reflexões de criar uma adolescente em um mundo em constante mudança. Apesar dos desafios, ela reconhece que a maternidade não tem preço.

“Costumo dizer que ser mãe é como abrir um universo paralelo dentro da própria existência, é quase viver uma vida dupla dentro da própria vida”, reflete Maria Eduarda, com a sensibilidade que também imprime em seus personagens.

A atriz conta que a ideia de discutir esse tema surgiu ainda durante uma pesquisa histórica para um documentário, que acabou desaguando na criação de uma websérie. “Dentre tantos desejos que nos são impostos, ser mãe é, talvez, o maior deles. Queria poder discutir de uma forma bem-humorada essa caixa — ainda mais apertada — em que as mulheres são colocadas a partir do momento que têm filhos. Parece elementar, mas ainda é difícil para muita gente pensar que uma mãe pode e deve ter desejos que não estejam vinculados direta, ou indiretamente, à maternidade.”

Com bom humor, Maria também divide os desafios do momento atual com a filha, que entrou na adolescência. “Socorro (risos)! Às vezes, eu me sinto reinaugurando toda uma relação com a minha filha, a Luiza. Como se tudo que nós construímos ao longo destes 14 anos de convivência tivesse caído por terra e, agora, estivéssemos tendo que buscar novas bases de sustentação para o nosso diálogo”, confessa. “É bem difícil, mas muito enriquecedor.”

CONFIRA OUTRAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS E SIGA A CARAS BRASIL NO INSTAGRAM: