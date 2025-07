'Só escuridão', diz Suzana Alves, ex-Tiazinha, sobre crise de pânico

Atriz Suzana Alves fala sobre o fim do casamento, revela diagnóstico de TAG e relembra momentos sombrios vividos após a fama

Longe dos palcos e câmeras que a consagraram como a icônica Tiazinha nos anos 90, a artista Suzana Alves abriu o coração para compartilhar uma parte de sua vida que ficou escondida por muito tempo: a luta intensa contra transtornos mentais. A atriz contou, em seu podcast no YouTube, o 6+1=Você, como enfrentou crises severas de pânico, ansiedade generalizada e delírios persecutórios sem sequer entender o que estava vivendo.

"Eu tenho TAG (Transtorno de Ansiedade Generalizada) e não sabia disso, passei minha vida toda muito ansiosa. Depois descobri o TDH. Na minha vida passei por inúmeras situações que me fizeram entrar na crise da síndrome do pânico", disse.

As consequências emocionais foram profundas e a afetaram diretamente em sua rotina. "Passei por situações que eu não saía de casa, se saísse era toda coberta, de boné, com muitas roupas, sempre me cobrindo para me esconder. Eu também tinha mania de perseguição. Eu entrava no carro e achava que alguém tinha instalado uma câmera, a única pessoa que eu não tinha paranoia era minha mãe", conta.

Atualmente, Suzana está cursando Psicologia e realizando estágio na área. Seu objetivo é usar a própria trajetória para acolher quem enfrenta dores semelhantes."Eu tive que passar por isso sozinha. Eu tinha vergonha de falar para as pessoas e acharem que sou maluca", afirma.

O peso do sucesso na saúde emocional

A personagem mascarada que levou Suzana Alves ao estrelato também deixou marcas difíceis de apagar. A superexposição, a pressão estética e a objetificação contribuíram para um colapso emocional que viria a se revelar anos depois, de acordo com ela. Após o auge da fama, a atriz passou por um período de isolamento e profunda desesperança.

"Estava num buraco onde não tinha mais amigo nenhum, ninguém aceitou minha mudança, que tinha a ver com o fato de eu querer estudar, casar, ter uma família. Um lugar de muito sofrimento, lugar de não querer viver, eu não tinha esperanças. Eu estava sem vida, não pensava em nada positivo, era só escuridão", continuou.

Fé, recomeço e a descoberta de um novo futuro

A virada em sua vida começou quando Suzana teve um encontro com a fé. Convertida há mais de duas décadas, ela encontrou na espiritualidade a força para se reconstruir. Ainda assim, o processo de cura emocional foi longo e exigiu paciência e coragem.

"Lembro que o primeiro pensamento que tive depois do meu encontro com Deus foi de futuro e esperança. 'Como que eu não sabia que poderia ter um futuro?'. O Senhor começou a renovar minha mente, mas durou cinco anos, foi pós-fama, pós-sucesso", relatou.

Além de relembrar os desafios emocionais do passado, Suzana também vive uma nova fase pessoal. Recentemente, ela anunciou o fim do casamento com o ex-tenista Flávio Saretta, com quem foi casada desde 2010 e teve um filho, Benjamin. Além disso, Suzaba também é mãe de Felipe, que é filho de Flávio de seu relacionamento anterior.

"Estou passando por um momento delicado da minha vida: estou em uma jornada de separação." Apesar da dor, ela se mostra serena e confiante em sua caminhada: "Sigo em paz, com a mesma fé no meu Deus e com o coração fortalecido pelo amor daqueles que me cercam. Agradeço imensamente a todos que me acompanham e torcem por mim. Continuo caminhando na dependência de Deus, com os meus mais valiosos presentes: Felipe e Benjamin, meus filhos amados, minha herança, meu legado, meu bem maior! Somos eu e eles, juntos, seguindo com amor, coragem e esperança."

O sonho de construir uma família, como ela conta, sempre foi uma das grandes motivações de sua vida:

"Quem conhece a minha história sabe o quanto eu sonhei em ter uma família. Inclusive, essa foi uma das razões pelas quais deixei tudo para trás. Mas, infelizmente, existem coisas que fogem do nosso controle, e precisamos aceitar e seguir em frente", conclui.

