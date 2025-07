Suzana Alves, a ex-Tiazinha, revela que colocou enxerto em cirurgia. Saiba o motivo

Ex-Tiazinha, Suzana Alves fez cirurgia plástica no início da semana e revela que precisou realizar um enxerto. Entenda

A atriz Suzana Alves, que é a ex-Tiazinha, realizou uma cirurgia plástica no início da semana para remover as próteses de silicone dos seios. Agora, ela contou novos detalhes do procedimento e afirmou que precisou realizar um enxerto.

Suzana disse que a cirurgia contou com três procedimentos: retirada das próteses, mastopexia e enxerto de gordura. Ela retirou as próteses porque estava sentindo dores no corpo em decorrência dos implantes. Então, ela aproveitou para retirar o excesso de pele da região das mamas e fez o enxerto de gordura para manter o formato do local. A gordura do enxerto foi retirada da região de suas costas.

"Eu tinha 180ml de silicone de casa lado. E agora, no enxerto, ele colocou 240ml de 210mldo outro. Quer dizer: estou com o meu peito maior do que ele era com o silicone. Olha que loucura. Claro que o corpo vai absolver 30% dessa gordura. E eu vou ficar com o tamanho que eu tinha antes, só que natural, sem mais nada de impuro no meu corpo", afirmou ela, e completou: "Ele fez o explante, a mastopexia, porque precisou retirar um pouco de pele, e também o enxerto, para que eu não ficasse sem nada no peito. Ele utiliza a gordura do próprio corpo para colocar nos seios".

Então, ela relembrou o motivo para ter procurado a cirurgia. "Eu estava com muitas dores nas juntas, tinha muita queimação nas articulações, no punho, na mão, no tornozelo. Tenho quase 100% de certeza que desenvolvi a trambofilia por causa do silicone. Meu corpo sempre inchados. Acordada de manhã com bolos vermelhas na região em volta dos seios, braços, rostos", declarou.

O anúncio da separação

A atriz e palestrante Suzana Alves, conhecida por ter interpretado a personagem Tiazinha no passado, está em processo de separação. Nesta quarta-feira, 2, ela compartilhou um depoimento sobre o fim do casamento com o ex-tenista Flávio Saretta.

Ela falou apenas sobre estar passando pelo divórcio, mas não revelou mais detalhes sobre o motivo do fim do relacionamento. "Por respeito à nossa história e, principalmente, por respeito a mim, decidi tornar pública essa informação de forma transparente, mas sem abrir espaço para julgamentos ou especulações. Quem conhece a minha história sabe o quanto eu sonhei em ter uma família. Inclusive, essa foi uma das razões pelas quais deixei tudo para trás. Mas, infelizmente, existem coisas que fogem do nosso controle, e precisamos aceitar e seguir em frente”, disse ela.

E completou: "Diante de muitas mensagens de carinho e preocupação que venho recebendo, vou compartilhar com vocês que estou passando por um momento delicado da minha vida: estou em uma jornada de separação. Sigo em paz, com a mesma fé no meu Deus e como coração fortalecido pelo amor daqueles que me cercam. Agradeço imensamente a todos que me acompanham e torcem por mim. Continuo caminhando na dependência de Deus, com os meus mais valiosos presentes: Felipe e Benjamin, meus filhos amados, minha herança, meu legado, meu bem maior! Somos eu e eles, juntos, seguindo com amor, coragem e esperança. Com carinho, Suzana Alves”.

