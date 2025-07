Suzana Alves, ex-Tiazinha, anuncia o fim do casamento: ‘Momento delicado’

Em depoimento comovente, Suzana Alves reflete sobre a nova fase da vida após se separar do ex-tenista Flávio Saretta

A atriz e palestrante Suzana Alves, conhecida por ter interpretado a personagem Tiazinha no passado, está em processo de separação. Nesta quarta-feira, 2, ela compartilhou um depoimento sobre o fim do casamento com o ex-tenista Flávio Saretta.

Ela falou apenas sobre estar passando pelo divórcio, mas não revelou mais detalhes sobre o motivo do fim do relacionamento. "Por respeito à nossa história e, principalmente, por respeito a mim, decidi tornar pública essa informação de forma transparente, mas sem abrir espaço para julgamentos ou especulações. Quem conhece a minha história sabe o quanto eu sonhei em ter uma família. Inclusive, essa foi uma das razões pelas quais deixei tudo para trás. Mas, infelizmente, existem coisas que fogem do nosso controle, e precisamos aceitar e seguir em frente”, disse ela.

E completou: "Diante de muitas mensagens de carinho e preocupação que venho recebendo, vou compartilhar com vocês que estou passando por um momento delicado da minha vida: estou em uma jornada de separação. Sigo em paz, com a mesma fé no meu Deus e como coração fortalecido pelo amor daqueles que me cercam. Agradeço imensamente a todos que me acompanham e torcem por mim. Continuo caminhando na dependência de Deus, com os meus mais valiosos presentes: Felipe e Benjamin, meus filhos amados, minha herança, meu legado, meu bem maior! Somos eu e eles, juntos, seguindo com amor, coragem e esperança. Com carinho, Suzana Alves”.

Na legenda do post, Suzana Alves compartilhou dois trechos bíblicos para ilustrar a nova fase de sua vida. "“Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não destruídos; Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo; 2Coríntios 4:8-10 / “A fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus.” Efésios 3:18-19".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Suzana Alves (@suzanaalvesoficial)

O casamento de Suzana Alves e Flavio Saretta

A atriz Suzana Alves e o ex-tenista Flavio Saretta se conheceram em 2008 em um show, quando ele se recuperava de uma depressão após encerrar a carreira esportiva. Eles começaram trocar mensagens e saíram para jantar. Os dois se identificaram com suas histórias de superação e engataram o romance. O casamento aconteceu em 2010.

Na época do casamento, Suzana contou sobre como foi o pedido de casamento. "O pedido de casamento foi uma surpresa. Estávamos saindo para jantar e Flávio pediu para eu pegar um CD no porta-luvas do carro. Quando abri, havia uma carta linda de amor e uma caixinha com a aliança. Tive a certeza de que seria o homem com quem passaria o resto de minha vida", disse ela em entrevista na Revista CARAS.

"Após tanta exposição na mídia, desconfiava de quem se aproximava de mim. Com Flávio senti, desde o princípio, sinceridade. Ele é discreto, caseiro, espirituoso e espiritualizado, com vontade de evoluir, aprender; me traz paz e tranquilidade", afirmou a bela. "Além de linda, Suzana é amiga, carinhosa, doce, sincera e, sobretudo, batalhadora. É a mulher com quem quero construir uma família", disse ele.

Flavio Saretta fala sobre o apoio de Suzana Alves em momento decisivo

O ex-tenista Flavio Saretta relembrou o início do namoro com Suzana Alves, a ex-Tiazinha. Os dois se conheceram em 2008 e ele contou que passava por um momento desafiador em sua vida. O atleta sofreu com a depressão e teve o apoio da amada. “Ela me tirou do fundo do poço. Me conheceu quando eu estava muito mal, completamente pirado, depressivo”, disse ao podcast Denílson Show.

Então, ele lembrou que eles se conheceram em um show e pediu a ajuda de uma amiga para aproximarem. Eles trocaram e-mails e marcaram um encontro. “Ficávamos duas horas conversando. Marcamos de sair para jantar. Ela sofreu muito na vida dela também. Foi a mulher mais conhecida da época dela, e ela largou tudo no auge, porque entrou em depressão tambem. As nossas histórias de sofrimento eram muito parecidas, o lado de ter perdido muita grana que ela conquistou... A gente foi se identificando. A gente chorava e sorria juntocom as nossas histórias”, contou.

Ele ainda relembrou um gesto carinhoso dela que o conquistou. "Todas as vezes que eu sai para jantar com ela, a deixava no apartamento, e ele falava: 'quando você chegar em casa, me avisa'. E aquilo, para mim que estava completamente fragilidade pelo esporte, pela lesão, pelos amigos... Tirando a minha família, ninguém me demonstrava um carinho... Eu ia embora para casa várias vezes emocionado. Eu não tinha nem beijado ela ainda, e a menina já tinha um carinho por mim...", afirmou.

Por fim, o ex-atleta falou sobre a fé que ela o apresentou. "Eu descobri ali um amor de Deus que eu nunca tinha vido na minha vida. Ela me levou para as células (reunião de pequenos grupos religiosos) na casa dela. Aí começo a receber uma onda de carinhos, de amigos de Suzana. (...) Aquilo me transformou. Suzana era uma mulher que me tratava como nenhuma mulher tinha me tratado na vida. Ela me tirou da depressão, me reconstruiu e me convidou para ir para sua igreja", comentou.