Sthefany Brito se surpreende com o filho em meio a viagem com o marido: ‘Nem acredito’

A atriz Sthefany Brito compartilhou nas redes sociais uma mudança no visual de seu filho mais velho, Antonio Enrico, de quatro anos

Por Juliana Dracz
Sthefany Brito e família - Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Sthefany Brito compartilhou nas redes sociais, nesta terça-feira, 17, uma mudança no visual de seu filho mais velho, Antonio Enrico, de quatro anos. Durante uma viagem romântica pela Europa com o marido, o empresário Igor Raschcovisky, a artista mostrou que o pequeno cortou o cabelo inspirado no personagem Superman.

Na publicação, Sthefany comentou: “Eu to morrendo que ele cortou o cabelo igual o ídolo dele: Clark Kent, também conhecido como Super Man! Ele está tão fissurado que já viu o filme novo 300 vezes e disse que quando crescer vai ser repórter igual o Clark Kent. Meu Deus do céu nem acredito que eu fiz! Coisa mais linda desse mundo!”

 

Sthefany Brito e família – Foto: Reprodução/Instagram

Fotos da viagem

Na última segunda-feira, 15, ela compartilhou alguns registros de sua viagem romântica com o marido. Os dois aparecem curtindo um passeio por Mônaco. E ela deu detalhes sobre a experiência. “Hoje conhecemos Mônaco e assim que pisamos na cidade vimos a troca da guarda no Palacio do Príncipe”, contou.

Depois, Sthefany falou sobre outros passeios que ela e o marido fizeram. “Após conhecer a charmosíssima cidade antiga, passamos no Cassino de Monte-Carlo (não pudemos entrar porque eu não tinha levado meu passaporte e nem achei tão ruim porque não tenho um pingo de sorte em jogo!) Depois fomos conhecer a centenária fábrica de perfumes Fragonnard.”

“De lá seguimos pra Eze, um vilarejo pitoresco, no topo de uma colina. Pequeno e super charmoso, com algumas galerias de arte ao longo da subida. Fomos ao Exotic Garden, que tem uma vista deslumbrante para o mar e a costa de Saint Jean Cap-Ferrat. Para finalizar, um aperitivo com direito a um pôr do sol inesquecível e pra fechar o dia incrível jantar no Hotel Lá Chèvre D’Or”, finalizou.

