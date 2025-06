Sthefany Brito compartilha registros de sua festa de aniversário

Sthefany Brito, que completou 38 anos na última quinta-feira, 19, compartilhou que comemorou a data com uma animada festa junina

Dia de festa na casa de Sthefany Brito! Neste sábado, 21, a atriz, que completou 38 anos na última quinta-feira, 19, compartilhou que comemorou a data com uma animada festa junina. A celebração contou com a presença do marido, o empresário Igor Raschkovsky, e do filho mais velho, Antonio Enrico, de 4 anos.

Nos vídeos compartilhados em seu perfil nas redes sociais, a atriz mostrou que seu filho mais velho ficou acordado até a hora do Parabéns para ajudar a mãe a assoprar as velinhas. A comemoração também contou com a presença do irmão Kayky Brito e da mãe, Sandra. Entre os amigos, estavam a atriz Hylka Maria e o fotógrafo Vinicius Mochizuki.

Durante a celebração, a aniversariante soltou a voz no karaokê ao cantar a música Evidências. "Teve o hino nacional", brincou. Veja a decoração do evento:

Sthefany Brito celebra aniversário com festa junina pic.twitter.com/3jg5txyEXL — CARAS Brasil (@carasbrasil) June 22, 2025

Aniversário de Sthefany Brito - Foto: Reproduçãoi-Instagram

Quando Sthefany Brito e Igor Raschkovsky se casaram?

É bom lembrar que eles se casaram em 2018. Um ano depois, o casal se separou por seis meses até reatar a relação e ter seus filhos. Recentemente, eles comemoraram 14 anos juntos e a famosa compartilhou uma declaração de amor.

"Hoje fazemos 14 anos juntos! E só queria te dizer que você é tudo que eu sempre pedi a Deus! Você é meu porto seguro, minha base, meu amor, meu melhor amigo e mais do que tudo isso, o pai dos meus filhos! Nosso elo é eterno, mas a gente continua se escolhendo todos os dias, com todos os desafios que existem!", começou dizendo.

"Obrigada por todos esses anos, todas as risadas, todas as minhas lágrimas que você enxugou, por chorar junto comigo, sentir a minha dor, estender a mão pra minha família, pelos nossos filhos, pelo seu amor com nossos cachorros, por toda sua preocupação com os meninos, pelos vinhos que você escolhe porque sabe que eu gosto, pelos chocolates que você traz num dia normal".

"Pelas nossas risadas sem dizer nada, obrigada por todo cuidado com a gente, obrigada pelo nosso maior tesouro que é a nossa família… obrigada por ser você! Te amo e te escolheria muitas outras vidas! É só o começo e isso já é tudo que eu sempre sonhei! Que venham mais 14 anos e mais 14! Te amo meu amor", declarou-se.

