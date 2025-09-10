Sthefany Brito celebra aniversário do filho com festa improvisada após susto com a saúde

Sthefany Brito cancelou a festa de 1 ano do filho após ida ao hospital, mas família improvisou comemoração da data especial

A atriz Sthefany Brito precisou cancelar a festa de 1 ano do filho caçula, Vicenzo, depois que o menino teve um problema de saúde e foi levado ao hospital nesta terça-feira, 9. Após o susto, ela contou que a família conseguiu comemorar a data de forma improvisada.

"Teve bolinho e parabéns improvisado para o nosso príncipe, amor das nossas vidas! Nosso presentinho de Deus!", celebrou ela, que mais cedo contou que a família não conseguiu comemorar o primeiro ano de vida do pequeno como esperava.

Isso porque Vicenzo acordou passando mal e precisou ser levado para a emergência de um hospital em razão da febre alta. Ele passou o dia sob cuidados médicos, e a mãe coruja optou por cancelar a festa de aniversário do bebê. Nas redes sociais, Sthefany lamentou o fato de cancelar a festa, mas celebrou a melhora na saúde do filho, que já está em casa.

“Hoje, num dia tão especial com nosso neném completando um aninho de vida, amanhecemos no hospital! Ele passou mal, teve muita febre e pela primeira vez foi conhecer a emergência de um hospital! Infelizmente, festinha cancelada e muito colinho para esse neném. Hospital, pediatra e, agora, Graças a Deus, casa”, afirmou ela.

Vale lembrar que Sthefany Brito é casada com o empresário Igor Raschkovsky, quem teve dois filhos: Antônio Enrico, de 4 anos, e Vicenzo, de 1 ano.

Sthefany Brito mostra celebração do aniversário do filho - Foto: Reprodução/Instagram

Quando Sthefany Brito e Igor Raschkovsky se casaram?

É bom lembrar que eles se casaram em 2018. Um ano depois, o casal se separou por seis meses até reatar a relação e ter seus filhos. Recentemente, eles comemoraram 14 anos juntos e a famosa compartilhou uma declaração de amor.

"Hoje fazemos 14 anos juntos! E só queria te dizer que você é tudo que eu sempre pedi a Deus! Você é meu porto seguro, minha base, meu amor, meu melhor amigo e mais do que tudo isso, o pai dos meus filhos! Nosso elo é eterno, mas a gente continua se escolhendo todos os dias, com todos os desafios que existem!", começou dizendo.

"Obrigada por todos esses anos, todas as risadas, todas as minhas lágrimas que você enxugou, por chorar junto comigo, sentir a minha dor, estender a mão pra minha família, pelos nossos filhos, pelo seu amor com nossos cachorros, por toda sua preocupação com os meninos, pelos vinhos que você escolhe porque sabe que eu gosto, pelos chocolates que você traz num dia normal".

"Pelas nossas risadas sem dizer nada, obrigada por todo cuidado com a gente, obrigada pelo nosso maior tesouro que é a nossa família… obrigada por ser você! Te amo e te escolheria muitas outras vidas! É só o começo e isso já é tudo que eu sempre sonhei! Que venham mais 14 anos e mais 14! Te amo meu amor", declarou-se.

