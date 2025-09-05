Sophia Abrahão aponta atitude essencial no relacionamento com Sérgio Malheiros: 'É bom'

A atriz Sophia Abrahão abriu o coração sobre o relacionamento com o namorado, o ator Sérgio Malheiros, e falou sobre a importância do diálogo

A atriz Sophia Abrahão abriu o coração sobre o relacionamento com o namorado, o ator Sérgio Malheiros. Juntos desde 2014, quando se conheceram nas gravações da novela 'Alto Astral', da TV Globo, o casal está prestes a completar 11 anos de união. Para ela, o diálogo tem sido fundamental para o bem-estar da relação.

Em entrevista à CARAS Brasil, ela foi questionada sobre a importância do diálogo nos relacionamentos e se já viveu situações em que quis conversar, mas a outra pessoa não aceitou. "Já. Principalmente em relação de amizade. Eu já me afastei de algumas pessoas. Claro, tem coisas inegociáveis. Pessoas que saíram da minha vida por questão de incompatibilidade mesmo. Mas eu tenho certeza que algumas relações foram perdidas pela falta de coragem de conversar mesmo", ponderou.

Em seguida, falou sobre a imporância da conversa em seu relacionamento com Sérgio. "Em relacionamento eu tenho aprendido muito, principalmente com o Sergio, sobre essa questão da conversa. Ele é o cara da DR, ele adora, então é ótimo. Parece chato, mas é bom porque a gente se resolve. A questão não se estende muito e eu acho que é esse o problema. É óbvio que existem desavenças e discordâncias. Então beleza, aconteceu o choque, então vamos conversar? Soluciona isso rápido e a gente continua nossa vida."

Ainda durante o papo, ela foi questionada se é a pessoa romântica da relação."Eu sou super não desgarrada. Eu sou super agarrada. Eu amo conversar. Às vezes tem conversas chatas. A gente faz terapia desde o primeiro ano que a gente está junto, então é chato, mas é bom, fundamental, ajuda muito. Eu amo estar junto, amo essa vida."

Em outro momento, ela respondeu o que seria para ela o ponto final na relação. "Quando começa a emburacar no desrespeito e as brigas começam a ficar feias. Já aconteceu na minha vida e realmente não dá. Eu acho que o resto todo é conversável", analisou.

Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros - Foto: Reprodução / Instagram

