Sérgio Malheiros faz declaração romântica para Sophia Abrahão: 'Sorte'

Aniversariante do dia, a atriz Sophia Abrahão foi surpreendida com uma bela homenagem do namorado, o ator Sérgio Malheiros; veja

Sophia Abrahão iniciou o dia em clima de comemoração! A atriz, que completa 34 anos de vida nesta quinta-feira, 22, ganhou uma homenagem mais que especial do namorado, o também ator Sérgio Malheiros.

Por meio das redes sociais, o artista publicou um vídeo com alguns momentos marcantes do casal, incluindo passeios, viagens, shows e muito romance. Sérgio, que está junto com Sophia há 10 anos, ainda destacou seu amor pela companheira e ressaltou o quanto se sente sortudo em poder compartilhar seus dias ao lado da amada.

"Hoje é o dia dela, da minha parceira de vida, meu amor, minha melhor amiga. Anos de caminhada juntos e ainda me surpreendo com a sorte que tive. Você mudou minha vida, tornou tudo mais leve, mais divertido, mais iluminado. É você quem me inspira, quem me apoia, quem me faz rir mesmo nos dias difíceis", iniciou o ator na legenda.

"Te admiro profundamente, como mulher, como ser humano, como o par romântico que a vida me deu. Você é, sem dúvida, a coisa mais importante da minha vida. Feliz aniversário, meu amor. Que venham muitos e muitos anos ao seu lado", completou Sérgio Malheiros.

Encantados com a declaração romântica do artista direcionada a Sophia Abrahão, diversos amigos famosos e internautas deixaram mensagens carinhosas nos comentários da postagem: "Vocês são lindos demais", disse a apresentadora Tata Werneck. "Casal mais bonito do Brasil", elogiou uma seguidora. "O amor de vocês é lindo de se ver, parabéns, que vocês sejam assim para sempre", desejou outra.

Confira a homenagem de Sérgio Malheiros para Sophia Abrahão:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sérgio Malheiros (@sergio_malheiros)

Como Sérgio Malheiros e Sophia Abrahão se conheceram?

Juntos há 10 anos, Sérgio Malheiros e Sophia Abrahão se conheceram em 2014 durante as gravações da novela 'Alto Astral', da TV Globo. Em novembro do ano passado, os dois celebraram o dia em que iniciaram o romance.

"Você chegou sem pressa, com vontade de dar certo, com a calma de insistir e a paciência de se refazer. Fui descobrindo que estar ao seu lado já me basta. Descobri o verdadeiro significado do amor. Resiliente, forte, leal... você sempre aceitou minhas loucuras, topou sonhar comigo, esteve ao meu lado em tantos momentos. Já vivemos várias vidas em uma só, né? Em você encontrei o lar que sempre busquei. Com você eu não rimo mais amor com dor. Te amo! Feliz 10 anos!", escreveu a atriz.

"Oi, meu amor! Minha companheira, minha fortaleza, dona do meu coração. Às vezes fico tentando lembrar como era a vida antes de você... nem sei mais. Há 10 anos você me faz sentir vivo, presente, feliz. Você transformou tudo. Continua transformando. Você me inspira! Basta estar ao seu lado um minuto pra perceber o quanto você é especial. Seu amor me faz ser a melhor versão de mim. Impossível imaginar uma vida completa se você não estiver nela. Feliz primeira década de muitas. Te amo!", declarou Sérgio.

Leia também: Sophia Abrahão revela motivo para fazer terapia de casal com Sérgio Malheiros