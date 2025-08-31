Influenciadora relata a morte trágica do marido: 'Foi jogado pra fora'

A influenciadora Samara Mapoua fala sobre a morte trágica do marido, Pedro Henrique, que morreu em um acidente na Avenida Brasil

A influenciadora digital Samara Mapoua está de luto pela morte de seu marido, Pedro Henrique. Ele faleceu aos 21 anos de idade ao sofrer um acidente na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. O corpo dele foi sepultado neste domingo, 31, e ela apareceu nas redes sociais para desabafar sobre como está se sentindo.

A influencer contou que a cena da morte do marido não sai de sua cabeça. "Como vocês sabem, hoje é o sepultamento do Pedro. Estou aqui segurando esse cordãozinho dele que ele usava todos os dias. Quero agradecer a mensagem de cada um de vocês e saiba que eu senti o abraço de vocês, escutei cada palavra linda que vocês me enviaram. Mas os meus disa nunca mais vão ser os mesmos. Está sendo muito difícil e vai ser difícil me acostumar sem o meu Pedro Henrique", disse ela.

E completou: "A noite eu acho que eu tive uma crise, eu não consegui dormir, estou acordada… A cena não sai da minha cabeça, desesperadora. Toda vez que eu lembro da cena, me dá um desespero, me dá vontade de sair correndo, de cavar um buraco e me enterrar".

Então, ela contou detalhes de como foi o acidente: "Ele tava no carro dele, eu tava no meu, e aí ele passou na poça, o carro flutuou, girou no alto, ele foi jogado pra fora do carro e já caiu morto. Eu fiquei desesperada. Quando eu vi tudo aquilo, eu parei meu carro e saí desesperada, ele já tava morto, não falava comigo mais".

De acordo com o site G1, o acidente de carro aconteceu na madrugada de sábado, 30. O jovem Pedro Henrique, de 21 anos, estava em um carro que colidiu com outro veículo na Avenida Brasil, Rio de Janeiro. O acidente deixou 3 pessoas feridas, sendo 1 em estado grave, e um morto.

