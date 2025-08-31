CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Influenciadora relata a morte trágica do marido: 'Foi jogado pra fora'
Atualidades / Luto

Influenciadora relata a morte trágica do marido: 'Foi jogado pra fora'

A influenciadora Samara Mapoua fala sobre a morte trágica do marido, Pedro Henrique, que morreu em um acidente na Avenida Brasil

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 31/08/2025, às 14h32

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Samara Mapoua
Samara Mapoua - Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora digital Samara Mapoua está de luto pela morte de seu marido, Pedro Henrique. Ele faleceu aos 21 anos de idade ao sofrer um acidente na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. O corpo dele foi sepultado neste domingo, 31, e ela apareceu nas redes sociais para desabafar sobre como está se sentindo.

A influencer contou que a cena da morte do marido não sai de sua cabeça. "Como vocês sabem, hoje é o sepultamento do Pedro. Estou aqui segurando esse cordãozinho dele que ele usava todos os dias. Quero agradecer a mensagem de cada um de vocês e saiba que eu senti o abraço de vocês, escutei cada palavra linda que vocês me enviaram. Mas os meus disa nunca mais vão ser os mesmos. Está sendo muito difícil e vai ser difícil me acostumar sem o meu Pedro Henrique", disse ela. 

E completou: "A noite eu acho que eu tive uma crise, eu não consegui dormir, estou acordada… A cena não sai da minha cabeça, desesperadora. Toda vez que eu lembro da cena, me dá um desespero, me dá vontade de sair correndo, de cavar um buraco e me enterrar". 

Então, ela contou detalhes de como foi o acidente: "Ele tava no carro dele, eu tava no meu, e aí ele passou na poça, o carro flutuou, girou no alto, ele foi jogado pra fora do carro e já caiu morto. Eu fiquei desesperada. Quando eu vi tudo aquilo, eu parei meu carro e saí desesperada, ele já tava morto, não falava comigo mais". 

De acordo com o site G1, o acidente de carro aconteceu na madrugada de sábado, 30. O jovem Pedro Henrique, de 21 anos, estava em um carro que colidiu com outro veículo na Avenida Brasil, Rio de Janeiro. O acidente deixou 3 pessoas feridas, sendo 1 em estado grave, e um morto. 

Leia também: Influenciadores anunciam a morte da filha de 3 anos em tragédia na casa da família

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

acidente de carroinfluenciadora

Leia também

Redes sociais

Thais Gebelein e Virginia Fonseca - Foto: Reprodução/Instagram

Ex-cunhada de Virginia explica curtida em post com crítica para a influencer

Redes sociais

Virginia Fonseca e Margareth Serrão - Foto: Reprodução / Instagram

Curtida da mãe de Virginia Fonseca deixa os fãs surpresos: ‘Quem merece’

Decisão

Hariany Almeida e Matheus Vargas - Foto: Reprodução / Instagram

Hariany liga para o ex, Matheus Vargas, e revela tudo o que disse para ele

Luto

Danilo e Laura Brito - Foto: Reprodução / Instagram

Laura Brito fala pela primeira vez sobre a morte do irmão: ‘Coisa mais dolorosa’

Luto

Luis Fernando Verissimo - Foto: Reprodução / Globo

Morre Luis Fernando Verissimo, escritor brasileiro, aos 88 anos

Homenagem!

Kate Cassidy homenageia Liam Payne - Foto: Reprodução/Instagram

Namorada de Liam Payne presta homenagem no dia em que o cantor faria 32 anos

Últimas notícias

Luciano HuckLuciano Huck ‘corta' fofoca sobre vida pessoal na Dança dos Famosos
Samara MapouaInfluenciadora relata a morte trágica do marido: 'Foi jogado pra fora'
Princesa Diana28 anos da morte da princesa Diana: Veja como está o local do sepultamento
A apresentadora Adriane GalisteuAdriane Galisteu relata experiência com reposição hormonal e médica explica: 'Fundamental personalizar'
Thais Gebelein e Virginia FonsecaEx-cunhada de Virginia explica curtida em post com crítica para a influencer
Dilsinho no programa Altas HorasDilsinho exibe foto inédita do filho caçula, Kadu
A influenciadora digital Rafa KalimannMédica lista cuidados para prevenir diagnóstico de Rafa Kalimann: 'Mudar a alimentação'
Gusttavo LimaGusttavo Lima viveu 'previsão' impressionante no Espiritismo
O DJ e empresário Jesus LuzJesus Luz faz da espiritualidade seu guia: 'Demorei para acreditar em mim'
Princesa de Dubai, Sheikha MahraPrincesa de Dubai fica noiva de rapper após pedir divórcio com ‘regra' de O Clone
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade