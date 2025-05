Simone Mendes chora em show por conta de falha: 'Piores para o artista'

Em show em Curitiba, Simone Mendes chora ao subir no palco rouca; cantora fez desabafo para o público e pediu apoio para os presentes

A cantora Simone Mendes se emocionou nos últimos dias ao subir no palco com problema na voz. Abalada com a situação, a artista chorou ao desabafar com o público em Curitiba. A famosa então comentou que não poder cantar como sempre é algo que incomoda muito um cantor, mas que precisava abraçar seus fãs.

Bem rouca, a irmã de Simaria Mendes pediu o apoio dos presentes para serem sua segunda voz no show. Secando as lágrimas, Simone conversou com o público e apesar da dificuldade foi aplaudida por ele.

"Não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou sem voz, a minha está rouca, ela está falha, uma das coisas piores para o artista é poder não fazer com excelência o que mais ama fazer, mas é claro que mesmo sem voz eu não poderia deixar de vir aqui abraçar vocês", disse ela no palco.

Ainda nos últimos dias, Simone Mendes fez aniversário e ganhou uma declaração de Simaria Mendes. Longe dos palcos desde o fim da dupla, a artista relembrou cliques do passado com a irmã para homenageá-la.

Durante sua apresentação no @countryfestival, em Curitiba, Simone Mendes se emocionou ao sentir o carinho do público. Mesmo enfrentando problemas na voz, a cantora fez questão de subir ao palco e cantar para os fãs. Simone revelou o desejo de retornar à cidade para gravar um DVD pic.twitter.com/P7msgUF0hj — Péricles Mendel (@periclesmendel) May 26, 2025

Simone Mendes recusa valor milionário de bet

A cantora Simone Mendes recusou um valor milionário ao não aceitar assinar contrato com uma bet de jogos online e de azar. O marido dela, o empresário Kaká Diniz, contou os detalhes sobre a proposta que a esposa recebeu e eles negaram imediatamente.

Simone recebeu uma oferta para faturar o valor de R$ 64 milhões em dois anos. No entanto, ela não aceita fazer propaganda para jogos de azar.

"Simone é autêntica. A gente não fecha marca com ela que condiz com a realidade do que ela é. A gente rejeitou R$ 64 milhões em contratos de Bets. Por quê? Eu não faço bet, Simone não faz bet e a gente é totalmente contra essa história. É muita grana? É muita grana! Era um contrato de dois anos, R$ 32 milhões por ano. Simone não quis nem sentar na mesa para conversar", disse ele em entrevista ao Café com Ferri. Saiba mais aqui!