Simone Mendes recusa valor milionário de bet. Saiba o valor impressionante

Marido de Simone Mendes choca ao revelar o valor milionário que ela recusou ao não assinar contrato com uma empresa de apostas online

A cantora Simone Mendes recusou um valor milionário ao não aceitar assinar contrato com uma bet de jogos online e de azar. O marido dela, o empresário Kaká Diniz, contou os detalhes sobre a proposta que a esposa recebeu e eles negaram imediatamente.

Simone recebeu uma oferta para faturar o valor de R$ 64 milhões em dois anos. No entanto, ela não aceita fazer propaganda para jogos de azar.

"Simone é autêntica. A gente não fecha marca com ela que condiz com a realidade do que ela é. A gente rejeitou R$ 64 milhões em contratos de Bets. Por quê? Eu não faço bet, Simone não faz bet e a gente é totalmente contra essa história. É muita grana? É muita grana! Era um contrato de dois anos, R$ 32 milhões por ano. Simone não quis nem sentar na mesa para conversar", disse ele em entrevista ao Café com Ferri.

Então, Kaká deu mais detalhes sobre como era o contrato com a bet. " Era um contrato fixo pra usar a imagem dela. Ela não ia divulgar absolutamente nada na rede social. Era só para uso de imagem e ela ter que usar um boné ou blusa, de vez em quando, da marca. Nada mal para quem ganha, mas de onde está vindo o dinheiro? De pessoas que estão perdendo dinheiro. Acredito que é um dinheiro amaldiçoado. Não tenho como ficar feliz em botar o dinheiro no bolso enquanto outras pessoas estão se ferrando no vício cada vez mais desenfreado", afirmou.

A CPI das Bets: Virginia Fonseca

A influenciadora digital Virginia Fonseca prestou um depoimento na CPI das Bets, que investiga a relação dos influencers com as casas de aposta online. Ela foi até Brasília para dizer o que presenciou sobre os contratos das casas de apostas e jogos online com influenciadores. No início do seu depoimento, Virginia disse: "Eu espero poder esclarecer todas as dúvidas aqui hoje. E quero agradecer a oportunidade de fazer isso, porque tem muitas coisas que a gente não pode falar na internet, né, que a gente não tem a liberdade de falar. Acredito que vou poder falar aqui hoje, estou muito grata".

No depoimento, Virginia disse como faz seus posts sobre casas de apostas. "Quando posto, eu sempre deixo muito claro que é um jogo, que pode ganhar e perder, que menores de 18 anos não podem, coloco sempre as imagens exigidas pelo Conar. Sempre deixei isso claro. Nunca falei para entrar, que a pessoa vai fazer o dinheiro da vida dela", disse ela, que ainda negou que ganhasse algo em cima do prejuízo dos apostadores. "Não, não tem isso. Posso passar para o senhor [o contrato]. Está lá explicito que era se eu dobrasse o lucro deles", disse.

Leia também: Kaká Diniz impressiona ao revelar valor do cachê de Simone Mendes