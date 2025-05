No aniversário de Simone Mendes, Simaria Mendes aparece e se declara: 'Amo'

Afastada dos palcos desde 2022, Simaria Mendes aparece na rede social ao celebrar o aniversário de Simone Mendes; veja a declaração

O aniversário de Simone Mendes foi neste sábado, 24, e a cantora Simaria Mendes fez declarações em sua rede social para a irmã. Afastada dos palcos desde o fim de sua dupla com a familiar, ela resgatou fotos do passado com a esposa de Kaká Diniz e fez a homenagem.

A artista, de origem humilde, então pegou um clique delas ainda jovens e falou sobre terem lutado para darem condições melhores para a família, que sofria com a pobreza. "Feliz aniversário minha irmã amada! Achei essa foto da gente bem novinhas já na luta para trazer um futuro melhor para nossa família", começou dizendo.

"Quantos anos vivendo, aprendendo, crescendo e amando uma a outra? Que Deus te abençoe, te guarde por onde você for. Eu sempre estarei aqui torcendo e orando por você. Eu te amo com todo o meu coração", declarou-se.

Em entrevista recente, Simaria comentou a condição de voltar a cantar em dupla. "Tenho meus filhos, minha família e questões que eu ainda estou resolvendo. São questões minhas. Preciso de mais segurança em casa, porque quero que meus filhos se sintam mais fortes e seguros para que eu possa sair [para os shows]", afirmou ela para a Marie Claire.

Simone Mendes revela como está sua relação com Simaria

Em entrevista recente ao jornalista Leo Dias, Simone Mendes explicou que Simaria estava em sua casa por um tempo, mas não morando definitivamente. A cantora ainda comentou que elas estão próximas novamente, principalmente por conta dos filhos, que são primos e adoram estar perto uns dos outros.

“[Simaria] tá lá em casa, tá comigo. Ela não tá morando comigo. A Simaria foi, ficou um tempinho comigo, trouxe os filhos para matar essa saudade desse tempo todo, ela ficou um pouquinho comigo. Ela vai morar agora no meu condomínio, na rua de cima. Isso é muito importante pros nossos filhos, eles são muito apaixonados. A gente tem um amor muito grande, a gente é irmã, independente de tudo que a gente viveu. A gente tem uma história muito linda que eu tenho muito respeito, carinho amor”, disse ela.

Após um tempo afastada da irmã, a cantora disse que acabou se aproximando novamente. “Muito [estão mais próximas]. [Convivência] de [falar no] telefone, criança, brincadeira, normal mas eu continuo pegando no pé. Eu sou meio que mãe, pelo amor que tenho, cuidado e é um presente da parte de Deus ter minha família colada comigo. Uma das coisas que me move na vida, Leo não adianta, diante de Deus, ter tudo isso se eu não tiver a minha família colada comigo não tem sentido. Eu acho que família é isso. A gente se ama de uma forma muito linda", declarou.