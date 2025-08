Sheron Menezzes exibe machucados após acidente de bicicleta: 'Toda roxa'

A atriz Sheron Menezzes contou para os seguidores das redes sociais que sofreu uma queda enquanto andava de bicicleta na chuva

Sheron Menezzes usou as redes sociais nesta sexta-feira, 1º, para contar aos seus seguidores que recentemente sofreu um acidente que deixou sua perna toda roxa. Nos Stories do Instagram, a atriz relatou que o acidente aconteceu quinta-feira da semana passada, dia 24 de julho. Ela estava andando de bicicleta quando caiu.

"Gente, eu nem contei para vocês que eu me 'estabaquei' no chão. Não foi hoje, foi quinta-feira passada. Eu postei hoje umas fotos, com a minha perna roxa. Todo mundo: 'o que houve, o que houve?'", começou.

Em seguida, Sheron deu detalhes sobre o acidente. "Eu estava andando de bike elétrica na chuva, e eu não sei por quê, mas eu resolvi tirar a mão do guidão, e tinha um quebra-mola. Eu me estabaquei. Estou toda roxa, toda roxa!", explicou a artista, que está com hematomas na coca e na batata da perna.

Ela completou o relato tranquilizando os fãs. "Já está menos roxo, está doendo menos... Vai ficar bom logo", garantiu.

Vale lembrar que Sheron está longe das novelas desde o fim de Vai na Fé (2023), da Globo, em que interpretou a personagem Sol, sua primeira protagonista. A atriz volta ao ar em breve em Juntas e Separadas, série do Globoplay que tem previsão de estreia ainda para 2025.

Confira:

Sheron Menezzes mostra a perna roxa após queda - Foto: Instagram

Sheron Menezzes posa agarradinha com o marido em viagem

A atriz Sheron Menezzes chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos inéditas ao lado de seu marido, Saulo Bernard. Ela mostrou que tirou alguns dias para curtir uma 'lua de mel' com o amado em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Nas imagens, os dois aparecem agarradinhos aproveitando o dia na piscina.

Além disso, Sheron mostrou que os dois também estavam acompanhados do filho, Benjamin, de sete anos. Eles também se divertiram com o herdeiro na piscina. "Lua de mel... em família. E eu não trocaria por nada", escreveu a famosa na legenda da publicação. Veja as fotos!

