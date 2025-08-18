Jornalista esportivo Marcelo Bianconi morre aos 69 anos

O jornalista esportivo Marcelo Bianconi, que trabalhou na Globo, SporTV, ESPN, RedeTV!, Band e TV Cultura, lutava contra um câncer

O jornalista esportivo Marcelo Bianconi morreu aos 69 anos em Mococa, no interior de São Paulo, neste domingo, 17. O comunicador, que trabalhou em grandes emissoras como Band, Globo, SporTV, ESPN Brasil, TV Cultura e RedeTV!, lutava contra um câncer.

A confirmação da morte foi divulgada pelo perfil oficial da Prefeitura de Mococa. "Nota de pesar: Um profissional admirado por todos, que deixará saudades. A Prefeitura Municipal de Mococa manifesta, com profundo pesar, o falecimento do jornalista e ex-secretário de Esportes Marcelo Bianconi, ocorrido neste domingo, dia 17 de agosto."

"Marcelo foi um profissional brilhante, que construiu uma carreira de destaque na imprensa esportiva nacional, com passagens marcantes por importantes emissoras: atuou na TV Bandeirantes (Band) durante cerca de 10 anos, participando do icônico "Show do Esporte"; trabalhou também na ESPN Brasil por sete anos; na RedeTV!, onde foi comentarista esportivo; na TV Cultura, em 2005; e no SporTV e Rede Globo, integrando grandes coberturas do jornalismo esportivo."

"Como mocoquense, também contribuiu significativamente com a cidade, atuando como assessor de imprensa e como secretário municipal de Esportes, sempre com dedicação, ética e espírito público. Neste momento de profunda tristeza, a Administração Municipal se solidariza com os familiares, amigos e colegas de profissão, expressando sua gratidão pela contribuição inestimável de Marcelo à cidade de Mococa e ao jornalismo brasileiro. Marcelo Bianconi deixa um legado de competência, humildade e paixão pelo que fazia. Uma pessoa admirável, que fará muita falta e será lembrada com muito carinho por todos", dizia a nota.

Atualmente, Marcelo Bianconi trabalhava na TV Câmara Mococa, que também lamentou a morte do profissional em sue perfil. "A Câmara Municipal de Mococa manifesta profundo pesar pelo falecimento de Marcelo Gomes Bianconi, jornalista e comentarista esportivo, ocorrido neste domingo (17). Marcelo construiu uma carreira brilhante no jornalismo esportivo, com passagens por grandes emissoras nacionais, como Band, Globo, SporTV, ESPN Brasil, TV Cultura e RedeTV!, onde se destacou em importantes coberturas esportivas."

"Nos últimos anos, passou a prestar serviços para a TV Câmara de Mococa, atuando com dedicação e profissionalismo na comunicação do Poder Legislativo, contribuindo para aproximar a população dos trabalhos da Casa. Sua partida representa uma perda irreparável para o jornalismo e para a comunicação mocoquense. Neste momento de dor, a Câmara Municipal de Mococa, por meio de sua Presidência, vereadores e servidores, se solidariza com os familiares e amigos, desejando força e conforto a todos", escreveram.

O corpo de Marcelo Bianconi foi velado e sepultado no Cemitério São Sebastião, em Mococa, na manhã desta segunda-feira, 18.

Morre Terence Stamp, ator do cinema mundial, aos 87 anos

O ator Terence Stamp morreu aos 87 anos neste domingo, 17. A morte dele foi confirmada pela família em um comunicado oficial à Reuters. "Ele deixa uma obra extraordinária, tanto como ator quanto como escritor, que continuará a tocar e inspirar as pessoas por muitos anos. Pedimos privacidade neste momento triste", afirmaram.

Terence Stamp nasceu em Londres, Inglaterra, em 1938. Ele descobriu que queria ser ator quando ganhou sua primeira TV aos 17 anos. Porém, ele não teve o incentivo da família. Anos depois, ele estudou na Academia de Arte Dramática Webber Douglas e começou a atuar no teatro. A estreia no cinema aconteceu em Billy Budd, de 1962, que rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante.

