Sasha Meneghel revela sonho de ser mãe

Durante o The Town, Sasha Meneghel, filha de Xuxa, revela sonhar com a maternidade: ‘Tudo tem seu tempo'

Nesta sexta-feira, 12, Sasha Meneghel marcou presença no festival de música de Town, em São Paulo, para prestigiar João Lucas, o seu marido. A famosa revelou ter o sonho de ser mãe.

A filha de Xuxa foi questionada sobre o sonho da maternidade. “É um grande sonho. Mas acho que tudo tem seu momento”, respondeu ela aos risos, entrevista ao portal Terra.

Vale ressaltar que, Sasha Meneghel e João Lucas começaram a namorar em 2020, mas oficializaram a relação apenas em 2021.

Sasha e o sonho de ser mãe

Em março deste ano, a modelo Sasha Meneghel e João Lucas contaram sobre o sonho de expandir a família em um futuro próximo. O cantor revelou que mantém o estoque de testes de gravidez em casa, apenas por precaução.

Sasha confessou que quer ser mãe, mas, por enquanto, seu foco principal é a sua carreira. “Eu quero poder viver a gravidez com intensidade, porque sou uma pessoa muito intensa. Tudo que eu faço, faço no meu 100%. Então, quero viver isso com calma e profundidade. E, agora, a minha vida não está calma, então acho que prefiro esperar um pouco mais”, revelou ela durante participação ao podcast PodDelas.

O marido da modelo destacou que, mesmo que sem planejamento, a chegada de um bebê seria motivo de celebração. “Obviamente, se vier agora… Ah, a gente vai ser muito feliz! Vai receber de braços abertos, porque é algo que sempre sonhamos”, disse Sasha. “Se vier amanhã, a gente já vai estar tão feliz como se tivesse planejado”, contou João.

“Mas que eu tenho um estoque de teste de gravidez em casa, eu tenho! Porque qualquer coisa que a gente suspeite, bota o palitinho. A gente ama essa ideia de ter filho, só que não vai ser agora”, brincou o famoso com o assunto.

