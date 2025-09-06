Priscilla quebra o silêncio sobre falas de João Lucas envolvendo afastamento

Após as declarações de João Lucas sobre o fim da amizade, a cantora Priscilla falou pela primeira vez sobre o assunto
A cantora Priscilla se viu novamente no centro das atenções, mas desta vez não por sua carreira. Nas últimas semanas, o cantor João Lucas, marido de Sasha Meneghel, revelou os motivos que levaram ao afastamento entre eles e negou que tenha acontecido alguma briga.
O assunto, que já rendia especulações nas redes sociais, ganhou novos capítulos após João Lucas falar abertamente no programa 'De Frente com Blogueirinha' sobre o distanciamento. Agora, foi a vez de Priscilla se manifestar sobre o assunto.
Diferente do que muitos esperavam, a cantora se esquivou da polêmica e não comentou diretamente a respeito das falas de João Lucas. "Eu não sei. Não vi a entrevista, não tenho o que falar", declarou a artista ao site Splash, do UOL, nos bastidores do The Town.
O afastamento entre Priscilla, Sasha Meneghel e João Lucas voltou à tona após o cantor, de forma franca e sem rodeios, confirmar o fim da amizade entre eles. Em sua participação no 'De Frente com Blogueirinha', ele detalhou o que levou ao distanciamento entre os dois.
Ele explicou que a ruptura não foi um evento repentino ou motivado por uma única briga. Foi, na verdade, um processo gradual, um afastamento que ocorreu ao longo do tempo. O cantor mencionou que a dinâmica da vida, as escolhas pessoais e as circunstâncias os levaram a trilhar caminhos distintos.
Além de confirmar o afastamento e o desentendimento, João Lucas também trouxe à tona uma informação que circulava nos bastidores. Ele revelou que foi Priscilla quem parou de segui-lo nas redes sociais, algo que ele classificou como um "soft block".
A cantora Priscilla entrou para o time das casadas! A artista, que vive um relacionamento com o produtor musical André Laudz desde setembro de 2023, revelou ao 'Gshow' neste sábado, 6, que oficializou a união com o amado de forma discreta. Os dois ficaram noivos em 2024.
"Povo fica assustado, porque nada disso acontece hoje em dia sem ninguém saber. Estou casada!", declarou a famosa. De acordo com Priscilla, o casal não pretende realizar a festa de casamento. "Não [terá festa], tanto é que ninguém sabe", explicou ela.
Discreta em relação a vida pessoal, Priscilla costuma compartilhar raríssimos registros com o marido. Assim como a cantora, Laudz também é discreto e usa as redes sociais apenas para publicar seus novos trabalhos como produtor musical.
Leia também: Priscilla revela por que não deixaria filhos trabalharem na TV: 'Nem a pau'
|Priscilla quebra o silêncio sobre falas de João Lucas envolvendo afastamento
|Confira os looks dos famosos para o primeiro dia de The Town
|Priscilla revela que se casou de forma discreta com produtor musical
|Vera Fischer protesta contra a falta de espaço para veteranos na TV: 'Tudo está sendo jogado fora'
|Raul Gil: quadro de saúde do apresentador é atualizado em novo boletim médico
|Inchaço na boca impressiona! Bruna Biancardi recebe diagnóstico, e médico analisa: 'É perigoso'
|Esposa do jogador Raphinha desabafa após filho ser ignorado em parque da Disney
|Astróloga revela missão de vida da apresentadora Tati Machado: 'Precisa ter isso muito em mente'
|Tato Gabus Mendes faz rara aparição com a filha no primeiro dia de The Town
|Morre ex-primeira dama do Rio, Mariangeles Maia, aos 76 anos