Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Priscilla quebra o silêncio sobre falas de João Lucas envolvendo afastamento
Atualidades / Eita!

Priscilla quebra o silêncio sobre falas de João Lucas envolvendo afastamento

Após as declarações de João Lucas sobre o fim da amizade, a cantora Priscilla falou pela primeira vez sobre o assunto

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 06/09/2025, às 21h15

Priscilla, João Lucas e Sasha Meneghel
Priscilla, João Lucas e Sasha Meneghel - Foto: Reprodução / Instagram

A cantora Priscilla se viu novamente no centro das atenções, mas desta vez não por sua carreira. Nas últimas semanas, o cantor João Lucas, marido de Sasha Meneghel, revelou os motivos que levaram ao afastamento entre eles e negou que tenha acontecido alguma briga.

Diferente do que muitos esperavam, a cantora se esquivou da polêmica e não comentou diretamente a respeito das falas de João Lucas. "Eu não sei. Não vi a entrevista, não tenho o que falar", declarou a artista ao site Splash, do UOL, nos bastidores do The Town.

Diferente do que muitos esperavam, a cantora se esquivou da polêmica e não comentou diretamente a respeito das falas de João Lucas. "Eu não sei. Não vi a entrevista, não tenho o que falar", declarou a artista ao site Splash, do UOL, nos bastidores do The Town.

João Lucas, Priscilla e Sasha - Reprodução/Instagram
João Lucas, Priscilla e Sasha - Reprodução/Instagram

O que João Lucas disse sobre Priscilla?

O afastamento entre Priscilla, Sasha Meneghel e João Lucas voltou à tona após o cantor, de forma franca e sem rodeios, confirmar o fim da amizade entre eles. Em sua participação no 'De Frente com Blogueirinha', ele detalhou o que levou ao distanciamento entre os dois. 

Ele explicou que a ruptura não foi um evento repentino ou motivado por uma única briga. Foi, na verdade, um processo gradual, um afastamento que ocorreu ao longo do tempo. O cantor mencionou que a dinâmica da vida, as escolhas pessoais e as circunstâncias os levaram a trilhar caminhos distintos.

Além de confirmar o afastamento e o desentendimento, João Lucas também trouxe à tona uma informação que circulava nos bastidores. Ele revelou que foi Priscilla quem parou de segui-lo nas redes sociais, algo que ele classificou como um "soft block".

João Lucas, Sasha Meneghel e Priscilla - Foto: Reprodução/Instagram
João Lucas, Sasha Meneghel e Priscilla - Foto: Reprodução/Instagram

Priscilla revela que se casou de forma discreta com produtor musical

A cantora Priscilla entrou para o time das casadas! A artista, que vive um relacionamento com o produtor musical André Laudz desde setembro de 2023, revelou ao 'Gshow' neste sábado, 6, que oficializou a união com o amado de forma discreta. Os dois ficaram noivos em 2024.

"Povo fica assustado, porque nada disso acontece hoje em dia sem ninguém saber. Estou casada!", declarou a famosa. De acordo com Priscilla, o casal não pretende realizar a festa de casamento. "Não [terá festa], tanto é que ninguém sabe", explicou ela.

Discreta em relação a vida pessoal, Priscilla costuma compartilhar raríssimos registros com o marido. Assim como a cantora, Laudz também é discreto e usa as redes sociais apenas para publicar seus novos trabalhos como produtor musical.

Priscilla e André Laudz no The Town - Foto: Will Dias / Brazil News
Priscilla e André Laudz no The Town - Foto: Will Dias / Brazil News

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show.

