Sammy Sampaio mostra vídeo do salto de paraquedas quebrou sua mão

Nas redes sociais, a influenciadora digital Sammy Sampaio compartilhou o vídeo mostrando quando quebrou sua mão durante o salto; veja

Sammy Sampaio compartilhou em suas redes sociais nesta segunda-feira, 30, o vídeo do dia em que saltou de paraquedas e acabou quebrando a mão.

A influenciadora digital mostrou o salto que realizou e depois como sua mão ficou. Além disso, ela dividiu outros momentos após ficar com o braço imobilizado. No vídeo, Sammy aparece segurando uma boia. "Competitiva ao ponto de segurar a boia até não dar mais. Registrado aqui mais um aprendizado", escreveu na legenda.

Após sofrer o acidente, a influencer falou sobre o ocorrido em suas redes sociais. "Como qualquer esporte, a gente pode se machucar. Quebrei a minha mão em queda livre. Graças a Deus, consegui pousar bem, abri o paraquedas com a mão quebrada, estou me sentindo muito forte. Fui atendida, me levaram para o hospital", disse ela.

"Realmente o caso é cirúrgico, estou com a mão imobilizada, tomando remédio para a dor até eu encontrar o hospital certo e o doutor certo para fazer a cirurgia. Querendo ou não é uma cirurgia muito delicada, é a minha mão direita. Então requer uma atenção especial. Tá tudo, estou super bem", completou.

Nesta segunda-feira, Sammy exibiu sua mão após passar pela cirurgia. Ela mostrou o dedo com pontos e contou o processo de recuperação. "Agora fisio todo dias", disse ela.

Sammy pede apoio ao expor sequela que terá na mão após cirurgia

Sammy Sampaio usou as redes sociais para fazer um desabafo. A influenciadora digital vai passar por uma cirurgia após ter quebrado a mão durante um salto de paraquedas, e confessou que só agora entendeu que terá que conviver com as limitações de movimentos.

"Acabei de sair de uma ligação com o cirurgião e confesso que agora estou entendo a gravidade da coisa, todos os meses que terei que fazer fisioterapia, que eu não vou mais conseguir fechar o dedo, não vou mais ter todos os movimentos normais da mão. Agora está me dando angústia", desabafou. Veja o relato completo!

