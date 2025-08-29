Samantha Schmütz abre álbum de fotos raras com o marido americano

Discreta, a atriz Samantha Schmütz se declarou ao marido americano, Michael Cannet, com quem está há 15 anos: 'Razões'

A atriz e humorista Samantha Schmütz usou as redes sociais para publicar uma bela declaração ao marido, Michael Cannet. Discreta em relação a sua vida pessoal, a artista abriu uma exceção nesta sexta-feira, 29, e compartilhou alguns registros especiais ao lado do companheiro americano.

" Há 15 anos nos vimos pela primeira vez… e desde então, vemos razões para caminharmos juntos… Mesmo quando olhamos pra direções diferentes… Te amo ", escreveu Samantha na legenda das imagens. A postagem rapidamente ganhou diversos comentários carinhosos dos internautas, que fizeram questão de desejar muitas felicidades aos pombinhos.

"Parabéns! Desejo parceria eterna", declarou uma seguidora. "Parabéns ao casal. Que sejam muito felizes!", disse outra. "É uma festa essa caminhada e cheia de graça, arte e amor", falou uma terceira. "Lindos! E que venham mais 15 anos de união", escreveu mais uma.

Vale lembrar que Samantha Schmütz e Michael Cannet se conheceram em Miami, nos Estados Unidos. Em entrevista cedida ao canal 'Vendi meu Sofá' em 2018, a atriz revelou que foi aconselhada por Ivete Sangalo a remarcar seu retorno ao Brasil para passar mais alguns dias ao lado do rapaz, que até então era apenas um affair.

Atualmente, a famosa reside nos Estados Unidos junto com o marido, com quem oficializou a união em agosto de 2012. À 'Marie Claire', Samantha contou que enxerga a mudança como uma oportunidade de se reinventar: "Aqui o desafio é conquistar tudo do zero, porque também no Brasil as coisas são mais fáceis pra mim. Estava precisando me reencontrar, num momento de recomeço", declarou a atriz.

Confira as fotos de Samantha Schmütz com o marido:

Samantha Schmütz e o marido, Michael Cannet - Foto: Reprodução / Instagram

Samantha Schmütz e o marido, Michael Cannet - Foto: Reprodução / Instagram

Michael Cannet, marido de Samantha Schmütz - Foto: Reprodução / Instagram

Samantha Schmütz brigou com Paulo Gustavo antes de humorista falecer

Samantha Schmütz, uma das melhores amigas de Paulo Gustavo (1978-2021), abriu o coração recentemente ao falar sobre a relação que possuía com o humorista. Apesar de sempre terem se dado bem, a artista contou que os dois estavam brigados quando o filho de Dona Déa faleceu.

Em entrevista ao podcast 'Inteligência LTDA', Samantha explicou que eles se desentenderam antes de Paulo Gustavo ser internado com os primeiros sintomas de Covid-19. Porém, assim que soube da situação, a atriz não pensou duas vezes em procurá-lo para mandar energias positivas.

"A gente se amou muito, mas brigou muito também. A gente estava tretado quando ele morreu. Sou a amiga que fala na cara se pedem a minha opinião. A maioria das vezes em que a gente brigou foi por causa da toxidade da nossa profissão. É muito tóxica, é muita informação, muito deslumbre, muito ego. Quando você está muito famoso, que tem muito holofote, não consegue muito escutar os amigos. Não era culpa dele", disse ela.

Em seguida, a famosa revelou que acabou adoecendo quando tomou ciência do quadro do amigo. "Fiquei 10 dias doente e todo dia eu mandava mensagem pro Paulo. Ele não estava em coma ainda. A gente chegou a se falar e eu disse que estava rezando para que ele se recuperasse logo. Demos uma diluída na nossa briga", recordou Samantha Schmütz, por fim.

Leia também: Samantha Schmutz foge de incêndio em Los Angeles. Veja o relato da atriz