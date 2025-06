Samantha Schmütz conta que brigou com Paulo Gustavo antes de humorista falecer

Samantha Schmütz revelou que estava sem falar com Paulo Gustavo na época em que o amigo foi internado; humorista faleceu em 2021

A atriz Samantha Schmütz, uma das melhores amigas de Paulo Gustavo (1978-2021), abriu o coração ao falar sobre a relação que possuía com o humorista. Apesar de sempre terem se dado bem, a artista contou que os dois estavam brigados quando o filho de Dona Déa faleceu.

Em entrevista ao podcast 'Inteligência LTDA', Samantha explicou que eles se desentenderam antes de Paulo Gustavo ser internado com os primeiros sintomas de Covid-19. Porém, assim que soube da situação, a atriz não pensou duas vezes em procurá-lo para mandar energias positivas.

" A gente se amou muito, mas brigou muito também. A gente estava tretado quando ele morreu. Sou a amiga que fala na cara se pedem a minha opinião. A maioria das vezes em que a gente brigou foi por causa da toxidade da nossa profissão. É muito tóxica, é muita informação, muito deslumbre, muito ego. Quando você está muito famoso, que tem muito holofote, não consegue muito escutar os amigos. Não era culpa dele", disse ela.

Em seguida, a famosa revelou que acabou adoecendo quando tomou ciência do quadro do amigo. "Fiquei 10 dias doente e todo dia eu mandava mensagem pro Paulo. Ele não estava em coma ainda. A gente chegou a se falar e eu disse que estava rezando para que ele se recuperasse logo. Demos uma diluída na nossa briga ", recordou Samantha Schmütz.

Paulo Gustavo faleceu aos 42 anos em 4 de maio de 2021 por complicações da Covid-19. Na época, o humorista ficou internado por dois meses em um hospital no Rio de Janeiro.

A criação dos filhos de Paulo Gustavo

Recentemente, Déa Lúcia abriu o coração e falou sobre a criação dos netos, Romeu e Gael, filhos do humorista Paulo Gustavo (1978-2021) e Thales Bretas. Em entrevista, ela revelou que as crianças vivem com o ex-genro e são muito próximas dos avós.

"Acabei de receber um vídeo: 'Vovó, olha aqui, ó... O dente caiu'. Eu estava com rolinho no cabelo, fazendo palhaçada, e ele falou: 'Vovó, está parecendo a dona Hermínia!'", comentou a apresentadora em entrevista ao Splash.

Em seguida, Déa Lúcia comentou sobre os desafios da convivência familiar e ressaltou que os meninos crescem conhecendo a história de Paulo Gustavo; confira mais detalhes!

