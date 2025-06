Saiba quem é o alpinista que resgatou o corpo de Juliana Marins na Indonésia

A brasileira Juliana Marins morreu aos 26 anos nesta terça-feira, 24, após cair de uma trilha em vulcão na sexta-feira, 20

A brasileira Juliana Marins, de 26 anos, morreu nesta terça-feira, 24, na Indonésia e seu corpo foi resgatado nesta quarta-feira, 25, por um grupo de socorristas voluntários . Um dos responsáveis pelo socorro é o alpinista Agam Rinjani, que liderou a equipe de resgate da jovem . Eles receberam a ajuda da Agência Nacional de Resgate da Indonésia (Basarnas).

Conheça Agam Rinjani

Agam é um alpinista experiente conhecido por atuar em resgates em Monte Rinjani. Entre os equipamentos usados por ele estavam cordas, lanternas, capacetes e uma maca.

“A história de Juliana Marins no Rinjani trouxe fortes mensagens de humanidade, coragem, cuidado, solidariedade e união. Minhas orações à alpinista Juliana Marins. Agradeço a dedicação e a luta dos amigos da equipe de resgate”, escreveu ele em seu perfil no Instagram.

O que aconteceu?

Juliana Marins foi encontrada morta nesta terça-feira, 24, após cair da trilha do segundo maior vulcão da Indonésia. Ela ficou à espera do resgate por quatro dias. O corpo da jovem foi retirado do local a cerca de 600 metros abaixo do lugar de onde ela caiu.

Quatro socorristas ficaram acampados junto ao corpo, enquanto outros três estavam a 400 metros do local.

Após ser conduzido até um posto de comando, o corpo de Juliana será levado a um hospital para ser periciado. E então, a família poderá trazê-lo para o Brasil.

