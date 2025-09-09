Renato Albani e Juliana Fructuozo realizam casamento luxuoso de três dias

Humorista Renato Albani e empresária Juliana Fructuozo realizam cerimônia grandiosa com padrinhos famosos e programação prolongada

O humorista Renato Albani e a empresária Juliana Fructuozo oficializaram a união nesta terça-feira, 9, com uma cerimônia luxuosa no espaço Terras de Clara, no interior de São Paulo.

O evento, que marca o início de uma verdadeira maratona de três dias de comemoração, reuniu mais de 200 convidados, entre familiares, amigos e celebridades como Maíra Cardi,Thiago Nigro, Simone Mendes e Kaká Diniz.

Diferente da celebração civil, que foi mais íntima, o casamento oficial foi marcado por grandiosidade e emoção. Os noivos escolheram 23 padrinhos, que entraram individualmente no cortejo, fugindo do formato tradicional e reforçando a proximidade com cada um. Entre eles, estavam nomes conhecidos como Bruninho Cerri (da dupla Bruninho & Davi), Felipe Saab (Jeito Moleque), o humorista Victor Sarro e o influenciador Júlio Cocielo.

Juliana apostou em um vestido no estilo clássico, assinado pelo Atelier Carmelita, com corselet em pregas feitas manualmente e 12 metros de tela bordada em cristais e pedrarias. O modelo, que trazia uma sobressaia removível, permitiu dois visuais distintos na mesma peça. Já Renato surgiu elegante com um terno verde oliva sob medida, criado pela Mr.suits em parceria com o estilista Caio Duarte.

Foto: Manuela Scarpa / Brazil News

Foto: Manuela Scarpa / Brazil News

Foto: Manuela Scarpa / Brazil News

Foto: Manuela Scarpa / Brazil News

Foto: Manuela Scarpa / Brazil News

Foto: Manuela Scarpa / Brazil News

Foto: Manuela Scarpa / Brazil News

Foto: Manuela Scarpa / Brazil News

Lista de presentes irreverente e clima descontraído

Além da sofisticação, o casamento se destacou pelo bom humor dos noivos. A lista de presentes viralizou nas redes por incluir opções nada convencionais, como “quitar um boleto”, pista de boliche para casa, viagem no espaço na nave do Elon Musk, TV de 312 polegadas e até escada rolante para casa.

A celebração, que começou com a cerimônia religiosa, seguirá com festas programadas até o final da semana, reunindo amigos, familiares e celebridades em um evento que mistura luxo e diversão.

Leia também: Saiba quem são os padrinhos famosos do casamento de Renato Albani