Regina Casé manda mensagem carinhosa para Preta Gil: 'Se eu pudesse'

A cantora Preta Gil ganhou uma declaração de Regina Casé após ressaltar a alegria que sente toda vez que recebe uma visita da amiga

A cantora Preta Gil usou as redes sociais na noite de sábado, 12, para compartilhar uma foto especial ao lado de Regina Casé. A artista, que está tratando um câncer em Washington, nos Estados Unidos, comentou sobre a alegria que sente toda vez que recebe uma visita da atriz e apresentadora.

Na imagem, Preta aparece deitada em uma cama de um hospital enquanto recebe um abraço carinhoso de Regina Casé. " Te amo, toda vez que você vem me visitar me sinto reergenizada! ", escreveu a filha de Gilberto Gil na legenda da imagem.

A apresentadora, por sua vez, repostou a publicação em seu perfil e aproveitou para deixar uma mensagem para lá de especial a grande amiga: " Ah, minha Pretinha… se eu pudesse, eu me teletransportava para aí agora! É um amor… uma comunhão tão grande, tão profunda… ", declarou Regina Casé.

Vale lembrar que Preta está nos EUA desde maio. A cantora iniciou o tratamento experimental contra o câncer há cerca de um mês, no dia 10 de junho. A famosa tem recebido bastante apoio de amigos e familiares, que estão ao seu lado desde o início de sua batalha.

Regina Casé manda recado especial para Preta Gil - Reprodução/Instagram

Quais são os próximos passos do tratamento de Preta Gil?

Recentemente, Flora Gil, esposa do cantor Gilberto Gil, falou sobre a saúde de sua enteada, Preta Gil. Em entrevista ao gshow, ela comentou sobre os próximos passos do tratamento no exterior e contou que um novo planejamento será feito após os resultados dos exames.

"Ela ainda está em tratamento nos Estados Unidos. E deve ficar pelo menos até agosto fazendo o tratamento do protocolo de estudo. E em agosto serão feitos novos exames e a partir dos resultados dos exames será feito o novo planejamento. Mas isso só poderemos saber após esses exames. Por agora, é continuar o tratamento", declarou Flora.

Leia também: Preta Gil ganha declaração emocionante da amiga: 'A distância já dói'