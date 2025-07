Rafa Kalimann se choca com presente inusitado de fã para a filha: 'Susto'

A atriz Rafa Kalimann não escondeu a surpresa ao descobrir o presente dado por um fã do cantor Nattan para a filha do casal

Rafa Kalimann viveu uma experiência única na noite de terça-feira, 1º! A atriz e influenciadora digital usou as redes sociais para contar aos seguidores que a filha, Zuza, ganhou um presente bastante inusitado de um fã do cantor Nattan, pai da bebê.

O artista, que realizou um show na Bahia no dia anterior, recebeu um carneiro de uma pessoa que estava presente na plateia. A novidade, porém, só foi revelada a Rafa Kalimann quando ela reencontrou o namorado.

Em um vídeo publicado em seu perfil, a influenciadora aparece entrando em um carro quando, sem esperar, se depara com o animal. " Natanael, o que é isso aqui? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Santo Cristo, não faz isso não ", declarou a famosa. " O susto que eu levei ", acrescentou ela na legenda do registro.

" Nós ganhamos para a Zuza, foi o presente que deram hoje ", explicou Nattan. Apesar do susto, Rafa Kalimann já se apegou ao bichinho e mostrou que o carneiro, nomeado de Joaquim, viajou com o casal para o sítio do companheiro, no Ceará.

" Vou deixar lá na fazenda, deixá-lo viver como ele tem que viver, no habitat natural dele, junto com os outros animais" , declarou Nattan. O cantor, inclusive, também publicou um vídeo do animal em sua casa.

"Joaquim tá em casa já. E eu tenho que ficar dando voltinha com ele até na chuva agora que é pra ele não estressar, dizendo a Rafaella", brincou Nattan na legenda da postagem. Vale lembrar que a influenciadora e atriz está no primeiro trimestre da gestação.

Os sintomas de Rafa Kalimann no início da gravidez

Rafa Kalimann não esconde o quanto está feliz em sua nova fase de vida: a maternidade! A influenciadora digital e atriz, que está à espera de Zuza, sua primeira filha com o cantor Nattan, tem compartilhado com o público detalhes de sua experiência na gestação.

Recentemente, Rafa separou um tempo para conversar com os seguidores a respeito dos sintomas do início da gravidez. Além de 'pegar ranço' do celular e sentir um sono extremo, a famosa revelou que notou um aumento de apetite e até mudanças na memória; confira mais detalhes!

