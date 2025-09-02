Cesar Tralli revela se toda a família vai para o RJ após assumir o Jornal Nacional

Será que Ticiane Pinheiro, Manuella e Rafaella Justus vão para o Rio de Janeiro? Cesar Tralli revela a verdade após ser promovido na Globo

O apresentador César Tralli é o novo titular do Jornal Nacional após William Bonner anunciar sua saída do programa e terá que se mudar de São Paulo para o Rio. Nesta terça-feira, 2, durante participação no Mais Você, ele conversou com a apresentadora Ana Maria Braga e revelou se sua família pretende acompanhá-lo na mudança.

"A gente está começando a conversar isso. Era uma informação que eu precisava guardar em segredo. Eu só comuniquei as minhas filhas no final de semana. Pelo fato de a gente ser uma família muito unida e muito próxima, tudo vai ser feito no sentido de que todos podem ir. É uma fase de adaptação. Eu quero crer que no primeiro momento eu vou ficar na ponte aérea até que as coisas se ajeitem e elas possam ir o quanto antes", respondeu o jornalista.

Em seguida, contou sobre as pessoas que conhece no Rio de Janeiro. "Eu tenho muitos colegas lá. Estou na Globo há 33 anos. Eu tenho muitos colegas e amigos, amigos repórteres. Para mim vai ser uma alegria enorme conviver com a turma. Vou ficar com saudade da turma do Jornal Hoje. Mas eu espero não perder contato com ninguém. Eu sou muito grato a todas as pessoas que estão comigo. Nossa jornada é longa. Degrau por degrau", complementou.

Vale lembrar que o jornalista é casado com a apresentadora Ticiane Pinheiro. Os dois são pais de Manuella Pinheiro Tralli, de seis anos. O apresentador também é padastro de Rafaella Justus, fruto do relacionamento da apresentadora comRoberto Justus.

César Tralli comemora desafio de assumir o Jornal Nacional

Nesta segunda-feira, 1º, a TV Globo anunciou que ele é o novo titular do Jornal Nacional após William Bonner anunciar sua saída do programa. Com isso, Tralli comemorou a oportunidade de crescer na carreira de jornalista e assumir o JN. "Me sinto extremamente honrado. E ao mesmo tempo desafiado pela responsabilidade desta nova função".

"Estou na Globo há quase 33 anos e lá atrás, quando ainda era jovenzinho, já fazia reportagens pro JN. Acompanhei a chegada do William na bancada do Jornal Nacional e por muitos e muitos anos fiz matérias especiais pro JN. Portanto, eu recebi o convite e a missão com absoluta felicidade e serenidade. Agora, nunca jamais me passou pela cabeça suceder o William. Meu foco sempre foi o presente. Cumprir muito bem-feito minhas atribuições. Sou muito exigente comigo mesmo. Espero, portanto, honrar a nova missão no JN", disse ele.

Vale lembrar que César Tralli é formado em Jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, de São Paulo, e é mestre em Ciências Sociais pela PUC-SP. Ele começou sua carreira na Gazeta Esportiva, e já passou pela rádio Jovem Pan, SBT e Record. Ele entrou na Globo em 1993, sendo que já foi repórter, correspondente internacional, âncora do SPTV, do Jornal Hoje e do Jornal GloboNews - Edição das 18h.

Motivo da saída de William Bonner do Jornal Nacional

Durante a edição do telejornal desta segunda-feira, William Bonner explicou decisão de sair do Jornal da Globo. "Eu estou concluindo o meu ciclo profissional aqui no JN. A partir de novembro, quem vai assumir a parceria com a Renata nesta bancada vai ser o nosso colega César Tralli. É um profissional que você conhece muito bem, como repórter, como apresentador, e que vai passar a compartilhar esses talentos aqui, todas as noites”, disse ele.

Em seguida, ele contou que decidiu sair do JN durante a pandemia de Covid-19 e também para conseguir ter mais flexibilidade para visitar os filhos que moram na França. "É muito estranho falar de mim aqui no Jornal Nacional, mas vamos lá. A minha decisão de mudar de atividade já tem cinco anos. Ela surgiu em um momento em que muita gente também repensou a vida profissional: quando a pandemia estava no auge. Naquela época, um dos meus três filhos estava de mudança para estudar em outro país".

E continuou: "E eu sentia que, nos meus dias, só cabiam as coisas que eu precisava fazer, mas ficavam de fora coisas que eu também gostaria de fazer. A conta não estava fechando. Só que era um momento muito difícil para fazer um movimento desses. Essa é uma mudança que demanda tempo para se preparar a sucessão, os sucessores, e nós viemos fazendo isso ao longo de cinco anos".

"Hoje, eu tenho dois filhos morando e trabalhando no exterior. Hoje, eu tenho uma história de 29 anos de Jornal Nacional. E, nessa primeira semana de setembro, eu completo 26 anos como editor-chefe, acumulando o trabalho de apresentação com todas as obrigações que a chefia de editores exige. O tempo que isso demanda, e não é pouco”, afirmou ele.

Leia também: William Bonner é surpreendido nos bastidores após despedida do Jornal Nacional; veja o vídeo