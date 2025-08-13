Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli fazem festa luxuosa para a filha. Veja a decoração

Festa de aniversário de Manuella, filha de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli, surpreende com decoração luxuosa inspirada no Stitch

Os apresentadores Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro celebraram o aniversário da filha, Manuella, nesta quarta-feira, 13, com uma festa luxuosa em São Paulo. Os dois reuniram os amigos e familiares em um evento com o tema do personagem Stitch para comemorar os 6 anos da herdeira.

Manuella completou a nova idade em 12 de julho. Na data oficial, ela ganhou uma festa simples em casa. Agora, a família fez uma festa maior e com decoração caprichada.

A decoração do buffet contou com bonecos gigantes do personagem Stitch, docinhos personalizados, bolo inspirado no universo do filme Lilo & Stitch e estilo havaiano para entrar no clima da animação.

A festa de Manu Tralli teve o cardápio repleto de opções para os convidados. Para as entradas, o menu ofereceu: Brusqueta de carpaccio ao molho mostarda, alcaparra e parmessão, cestinha de filó com queijo Brie e geleia de damasco. Além disso, os convidados tiveram acesso a bolinho de bacalhau, bolinho de creme de palmito, bolinho de mandioca com carne, coxinha cremosa, crespinho de gorgonzola, pérola de queijo, kibe recheado com catupiry, bauruzinho, empada de camarão, esfiha de carne, esfiha de franco com catupiry, quiche de alho poró, quiche de tomate seco, batata chips com sal e alecrim e beiju de tapioca com queijo parmesão.

E o cardápio não parou por aí. As opções ainda tinham: sanduíche de carne desfiada no mini pão francês, cachorro quente, mini x-salada, strogonoff de carne com arroz branco e batata palha, abobrinha cremosa, bobó de camarão, escondidinho de carne seca e tirinhas de filé ao molho de catupiry. As sobremesas eram: mini churros, beijinho, brigadeiro, camafeu de nozes, paçoquinha e surpresa de uva.

Por sua vez, a aniversariante usou um lindo vestido azul e rosa inspirado nos personagens Stitch e Angel.

Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli fazem festa para a filha, Manuella - Foto: Andy Santana e Manu Scarpa/ Brazil News

A festa de Manuella Tralli em casa

No dia do aniversário oficial, Manuella Tralli ganhou uma festa em casa com direito a bolo temático do Stitch e docinhos personalizados. Na data, a mãe coruja também se declarou para a herdeira.

"Feliz aniversário para a Manuuuuu, agora a idade não cabe mais em uma mão, são 6 anos de pura alegria!!! Vivaaaa Manuuuuu! Que felicidade poder fazer surpresas para ela e vê la realizada. Manu, hoje você completa 6 anos de vida, e meu coração transborda de amor e gratidão por poder acompanhar cada passo seu nessa caminhada tão linda. Parece que foi ontem que te peguei nos braços pela primeira vez, tão pequenininha e cheia de luz. E agora, aqui está você: uma menina cheia de energia, personalidade, alegria e um sorriso que ilumina qualquer lugar. Te amo muito!!!", contou.