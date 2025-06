A influencer Rafaella Justus, de 15 anos, compartilha a maquiagem feita em seu rosto em nova foto compartilhada nesta terça-feira, 10

Nesta terça-feira, 10, a influencer Rafaella Justus, de 15 anos, surgiu toda produzida em uma foto publicada em seu perfil no Instagram . No registro, a jovem surgiu apenas de roupão, destacando a maquiagem feita em seu rosto.

Para o clique, a filha da apresentadora Ticiane Pinheiro e do empresário Roberto Justus escreveu: "Me, Myself and I", disse na legenda da publicação. Como trilha sonora para a foto, a jovem optou por Pretty Little Baby, de Coonie Francis, hit viral no TikTok.

Na seção de comentários, os fãs reagiram à foto: "Essa garota tem uma postura, delicadeza e sutileza impecáveis. Belíssima!"; "Uuuuuuaaaaaalllll!!! Linda demais" e "Cada vez mais linda. Está ficando cada vez mais parecida com a mãe", foram algumas das mensagens escritas por internautas na legenda da publicação.

Rafaella Justus celebra momento especial com a irmã

Mais cedo, Rafaella Justus realizou uma viagem ao lado da empresária Fabriana Justus, uma de suas irmãs, a trabalho. As duas, que são inseparáveis, embarcaram rumo ao Rio de Janeiro.

Por meio das redes sociais, Rafa contou que ela e Fabiana iriam participar do Pé no sofá Pod, podcast de Flávia Alessandra e Giulia Costa. A jovem, que registrou o breve passeio de avião com a irmã, aproveitou para se declarar a familiar.

"Eu amo demais! Minha companheira de vida", escreveu a jovem na legenda de um dos cliques. Em outro momento, Rafaella Justus publicou uma foto segurando a mão de Fabiana Justus durante o voo: "Sempre juntas", disse a adolescente. Veja!

