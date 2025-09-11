Radamés relembra a época do namoro com Viviane Araujo: ‘Não imaginavam’

CARAS Brasil
Atualidades / Memória

O ex-jogador de futebol Radamés relembra o impacto da mídia em sua vida ao namorar com a atriz Viviane Araujo no passado

por Priscilla Comoti
Publicado em 11/09/2025, às 20h03

Radamés
Radamés - Foto: Reprodução / Instagram

O ex-jogador de futebol Radamés Furlan relembrou o impacto da mídia em sua vida ao namorar com a atriz Viviane Araujo. Em entrevista no podcast Basticast, ele relembrou que se sentiu prejudicado profissionalmente por causa das fofocas e flagras de paparazzi enquanto estava envolvido com a famosa.

Os dois viveram um relacionamento longo, que durou cerca de 10 anos e terminou em 2017. Nesta fase, ele disse que as pessoas não falavam do seu lado profissional.

"O relacionamento me prejudicou na carreira. Não ela! O fato de ela ser quem é, me prejudicou. Qualquer lugar que eu ia com ela tinha um paparazzo e a gente era fotografado. Comecei a aparecer muito mais nas páginas de fofoca, entretenimento, do que na de futebol. Aí começaram a confundir achando que eu não queria mais jogar bola, só queria saber de noitada", disse ele.

E completou: "Fui jogar em muitos clubes que o diretor ou o treinador falavam que eu surpreendi porque não imaginavam que eu era profissional. Achavam que eu não treinava, que eu era irresponsável. Começaram a dizer que eu só era conhecido porque comecei a namorar a Viviane, e eu já era jogador do Fluminense, todo mundo me conhecia. Mas vou repetir: não foi a Viviane que me prejudicou. Mas as pessoas não entenderam muito bem quem eu era profissionalmente". 

Radamés venceu o Power Couple Brasil em julho de 2025

O casal Radamés Martins e Carol Furlanconquistou o público e venceu o 'Power Couple Brasil 7'! Eles enfrentaram Adriana Leizer e Dhomini, e Rayanne Morais e Victor Pecoraro na grande final, e se consagraram campeões do reality show da Record TV com 54,24% dos votos.

Além de garantirem o título de Casal Power, Radamés e Carol levaram para casa o prêmio de R$ 446 mil, valor acumulado pelos dois ao longo das provas do programa. O anúncio do casal vencedor foi feito por Felipe Andreoli, que antes de revelar o resultado final falou sobre cada um dos finalistas.

"Dois ex-atletas. A vida de vocês foi competir. O Power exige razão, disciplina, estratégia, mas o coração também conta e no caso de vocês ele bate bem forte quando falam dos filhos. [...] Tiveram uma leitura de jogo irritantemente precisa. Parece até juiz, parece até faixa-preta, parece até campeão do Power Couple 7. Carol e Radamés, vocês são os campeões do Power Couple", declarou Andreoli.

O casal Adriana Leizer e Dhomini conquistaram o segundo lugar no jogo e ficaram com 41,84% dos votos. Já Rayanne Morais e Victor Pecoraro terminaram a competição em terceiro lugar, com 3,92%.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

