Power Couple: Quem deve ganhar o reality? Enquete mostra o casal favorito

É hoje! O nome da dupla vencedora do Power Couple Brasil, da Record, será anunciado ao vivo na noite desta quinta-feira. Até lá, saiba quem deve vencer

O reality show Power Couple Brasil chega ao fim nesta quinta-feira, 10, e o público vai descobrir quem é o casal vencedor. Os finalistas são: Adriana e Dhomini, Carol e Radamés e Rayanne e Victor Pecoraro. Saiba qual dupla é a favorita nas enquetes sobre a grande final:

Duas duplas disputam o primeiro lugar nas enquetes ativas nos portais de celebridades: Adriana e Dhomini e Carol e Radamés disputam voto a voto para ser o casal campeão da temporada .

Na enquete do site Notícias da TV, Carol e Radamés estão na liderança com 49,20%, em apuração feita às 10h50 desta quinta-feira, 10. Logo depois, Adriana e Dhomini aparecem com 46,61%. Por fim, Rayanne e Victor surgem com apenas 4,20%.

Enquanto isso, na enquete do Portal UOL, Dhomini e Adriana estão na liderança com 48,87%. Porém, a vantagem deles não é tão grande comparado com o segundo lugar, que é de Carol e Radamés com 47,39%. O terceiro lugar está com Rayanne e Victor, que estão com 3,74%.

Na votação feita no site do Jornal O Globo, Carol e Radamés aparecem com 50,79%, Adriana e Dhomini estão com 47,41% e Rayanne e Victor estão com 1,8%.

Vale destacar que a única votação válida para escolher o campeão do Power Couple acontece no site oficial do reality show da Record TV. As enquetes dos portais de notícias não influenciam no resultado final e são apenas manifestações das torcidas.

Discussão no confinamento do Power Couple Brasil

Os telespectadores do 'Power Couple Brasil' presenciaram uma nova briga no reality show da Record TV. Na noite de domingo, 06, a emissora exibiu o último 'Quebra Power', onde os participantes eliminados retornam ao programa para reencontrar casais que ainda disputam o prêmio final.

Durante a dinâmica, porém, Dhomini e Radamés acabaram discutindo e a produção precisou intervir. Tudo começou após o campeão do BBB 3, da TV Globo, provocar o adversário. "Eu falo na sua cara, não coloco mulher na frente. Jogo sujo, imundo e porco", disparou.

"Machista safado", retrucou Radamés. Enquanto os dois batiam boca, as esposas tentaram apartar a briga para evitar uma possível agressão. Neste momento, alguns seguranças do programa entraram no cenário da dinâmica para intervir na discussão.

