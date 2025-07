Power Couple: Radamés e Carol são os grandes campeões da temporada

Casal campeão! Radamés e Carol conquistaram o público e venceram o 'Power Couple Brasil 7'; saiba quanto eles levaram para casa

O casal Radamés Martins e Carol Furlanconquistou o público e venceu o 'Power Couple Brasil 7'! Eles enfrentaram Adriana Leizer e Dhomini, e Rayanne Morais e Victor Pecoraro na grande final, e se consagraram campeões do reality show da Record TV com 54,24% dos votos.

Além de garantirem o título de Casal Power, Radamés e Carol levaram para casa o prêmio de R$ 446 mil, valor acumulado pelos dois ao longo das provas do programa. O anúncio do casal vencedor foi feito por Felipe Andreoli, que antes de revelar o resultado final falou sobre cada um dos finalistas.

"Dois ex-atletas. A vida de vocês foi competir. O Power exige razão, disciplina, estratégia, mas o coração também conta e no caso de vocês ele bate bem forte quando falam dos filhos. [...] Tiveram uma leitura de jogo irritantemente precisa. Parece até juiz, parece até faixa-preta, parece até campeão do Power Couple 7. Carol e Radamés, vocês são os campeões do Power Couple", declarou Andreoli.

O casal Adriana Leizer e Dhomini conquistaram o segundo lugar no jogo e ficaram com 41,84% dos votos. Já Rayanne Morais e Victor Pecoraro terminaram a competição em terceiro lugar, com 3,92%.

Dhomini e Radamés discutiram na reta final do Power Couple

Recentemente, os telespectadores do 'Power Couple Brasil' presenciaram uma nova briga no reality show da Record TV. Na noite de domingo, 06, a emissora exibiu o último 'Quebra Power', onde os participantes eliminados retornaram ao programa para reencontrar casais que ainda disputavam o prêmio final.

Durante a dinâmica, porém, Dhomini e Radamés acabaram discutindo e a produção precisou intervir. Tudo começou após o campeão do BBB 3, da TV Globo, provocar o adversário. "Eu falo na sua cara, não coloco mulher na frente. Jogo sujo, imundo e porco", disparou.

"Machista safado", retrucou Radamés. Enquanto os dois batiam boca, as esposas tentaram apartar a briga para evitar uma possível agressão. Neste momento, alguns seguranças do programa entraram no cenário da dinâmica para intervir na discussão.

