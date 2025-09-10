Quem era Charlie Kirk? Apoiador de Trump morreu em tiroteio nos EUA

O ativista Charlie Kirk morreu aos 31 anos de idade ao ser atingido por disparo em evento em faculdade nos Estados Unidos

O ativista Charlie Kirk morreu aos 31 anos de idade nesta quarta-feira, 10, após ser baleado em um evento na Universidade de Utah Valley, nos Estados Unidos. Ele era um apoiador do presidente Donald Trump, que lamentou a morte do rapaz em um post nas redes sociais.

“O grande, e até mesmo lendário, Charlie Kirk esta morto. Ninguém entendia ou tinha o coração da juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por todos, especialmente por mim, e agora não está mais entre nós”, disse ele nas redes sociais.

Kirk morreu ao ser atingido na região da cabeça e do pescoço durante um tiroteio enquanto apresentava uma palestra em um evento da faculdade. Ele foi levado ao hospital em estado crítico, mas não resistiu ao ferimento.

Quem era Charlie Kirk?

Charlie Kirk ficou famoso ao ser o cofundador do Turning Point quando tinha 18 anos e era um defensor de políticas conservadoras. Ele tinha um programa, chamado The Charlie Kirk Show, na época das eleições e se tornou um aliado de Donald Trump na campanha. Ele também escreveu livros sobre política.

Charlie era casado com a podcaster e ex-Miss Arizona Erika Frantzve desde 2021. Os dois tiveram dois filhos, uma menina e um menino.

Diagnóstico de Donald Trump

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump revelou que sofre de uma doença crônica. O diagnóstico foi revelado de forma oficial pela Casa Branca nesta quinta-feira, 17, após questionamentos sobre o motivo dos hematomas nas mãos dele.

Os representantes do governo norte-americano informaram que Trump sofre de uma doença venosa, chamada de insuficiência venosa crônica. Recentemente, o político apresentou inchaço nas pernas e passou por vários exames, incluindo um estudo vascular, no qual foi diagnosticado com o problema de doença venosa.

Ao explicar os hematomas nas mãos de Trump, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, informou que o presidente ficou com as manchas nas mãos por causa do dano tecidual causado por apertos de mãos frequentes enquanto tomava aspirina, que era parte de um tratamento de prevenção cardiovascular.

O problema de saúde de Donald Trump é uma condição que afeta as veias das pernas, que não conseguem bombear o sangue de forma adequada. Assim, o sangue fica acumulado nas pernas e causa o inchaço. A assessoria de imprensa do político ainda informou que esta doença é comum em pessoas com mais de 70 anos e que ele não tem nenhuma outra complicação, já que seus exames estão dentro dos limites normais.

Vale lembrar que Trump tem 78 anos e está em seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos.

Leia também: Conheça um detalhe que une a amizade de Gisele Bündchen e Ivanka Trump