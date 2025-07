Donald Trump: Diagnóstico crônico vem à tona após hematomas nas mãos

Donald Trump revela diagnóstico de doença crônica após ser alvo de questionamentos sobre hematomas em suas mãos

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump revelou que sofre de uma doença crônica. O diagnóstico foi revelado de forma oficial pela Casa Branca nesta quinta-feira, 17, após questionamentos sobre o motivo dos hematomas nas mãos dele.

Os representantes do governo norte-americano informaram que Trump sofre de uma doença venosa, chamada de insuficiência venosa crônica . Recentemente, o político apresentou inchaço nas pernas e passou por vários exames, incluindo um estudo vascular, no qual foi diagnosticado com o problema de doença venosa.

Ao explicar os hematomas nas mãos de Trump, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, informou que o presidente ficou com as manchas nas mãos por causa do dano tecidual causado por apertos de mãos frequentes enquanto tomava aspirina, que era parte de um tratamento de prevenção cardiovascular.

O problema de saúde de Donald Trump é uma condição que afeta as veias das pernas, que não conseguem bombear o sangue de forma adequada. Assim, o sangue fica acumulado nas pernas e causa o inchaço. A assessoria de imprensa do político ainda informou que esta doença é comum em pessoas com mais de 70 anos e que ele não tem nenhuma outra complicação, já que seus exames estão dentro dos limites normais.

Vale lembrar que Trump tem 78 anos e está em seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos.

Look da esposa de Trump

A primeira-dama Melania Trump usou um look inusitado durante a cerimônia de posse do marido, Donald Trump, como presidente dos Estados Unidos. O evento aconteceu nesta segunda-feira, 20, na Casa Branca e o modelito escolhido por ela chamou a atenção.

Melania usou um chapéu inusitado que cobria os seus olhos e deixava no ar uma expressão sombria. Além disso, ela completou o visual com um casaco escuro e saia do estilista Adam Lippes , de Nova York.

Esta é a segunda vez que ela se torna primeira-dama dos EUA.

Vale destacar que não é comum que uma primeira-dama use chapéu em um evento diurno nos EUA. A última vez que isso aconteceu foi em 1993, quando Hillary Clinton usou um chapéu-coco.

Além disso, as roupas da primeira-dama costumam trazer um simbolismo especial no dia da posse. Por exemplo, em 2021, a Sra. Jill Biden usou um vestido azul na posse do marido para representar confiança, segurança e estabilidade.

Melania Trump na posse de Donald Trump - Foto: Getty Images

