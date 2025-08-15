Priscilla Presley é alvo de grave acusação após a morte da filha, Lisa Marie

Ex-sócios de Priscilla Presley fazem acusação envolvendo a morte da filha dela, Lisa Marie, em novo processo na justiça

A empresária Priscilla Presley foi alvo de uma grave acusação na justiça. De acordo com a imprensa internacional, ela foi acusada de desligar os aparelhos que mantinham a filha, Lisa Marie Presley, viva antes da morte da jovem.

A acusação foi feita por ex-sócios de Priscilla em um processo na justiça. Brigitte Kruse e Kevin Fialko, que eram diretores da empresa dela, informaram que ela queria controlar o fundo fiduciário da filha e da mansão de Graceland. Eles informaram que ela sabia que Lisa iria removê-la do cargo de administradora.

No entanto, o advogado de Priscilla, Marty Singer, negou as acusações. “É um dos processos mais vergonhosos, ridículos e sem mérito que já vimos. Isso nada mais é do que uma tentativa triste e cruel de manchar a reputação de uma mulher de 80 anos, em retaliação flagrante por ter entrado com uma ação judicial para reparar a conduta ilícita de Brigitte Kruse, Kevin Fialko e seus cúmplices”, informaram.

Causa da morte de Lisa Marie Presley

Riley Keough acredita que sua mãe, Lisa Marie Presley, já havia partido muito antes de falecer em 2023 devido aos efeitos colaterais de uma cirurgia. A atriz falou recentemente sobre o que ela acha que realmente matou sua mãe, e não é algo que alguém encontraria em um relatório de autópsia.

Em uma entrevista à revista “People”, ela afirma que Lisa nunca conseguiu lidar com o suicidio de seu filho, o cantor Benjamin Keough (1992-2020). "Minha mãe tentou o máximo que pôde para encontrar forças para mim e minhas irmãs mais novas depois que Ben morreu, mas sabíamos quanta dor ela estava sentindo. Minha mãe morreu fisicamente devido aos efeitos posteriores da cirurgia, mas todos sabíamos que ela morreu de coração partido", começou.

Lisa faleceu menos de três anos após a morte de seu amado filho devido a uma "obstrução do intestino delgado que se desenvolveu após ela ter passado por uma cirurgia bariátrica vários anos antes". Em 2022, Lisa Marie disse à “People” que ela nunca superaria a morte trágica de seu filho, mas estava determinada (junto com a filha Riley) a ajudar outras pessoas que lutam com sua saúde mental.

A disputa pela herança de Lisa Marie Presley

Após a morte de Lisa Marie Presley, a família disputou a herança dela, que era a única filha de Elvis Presley. A mãe dela, Priscilla Presley, de 77 anos, tentou ter o controle de toda a herança da filha em nome da neta, Riley Keough. Porém, os amigos mais íntimos defendiam que Lisa Marie desejava que o controle de sua fortuna fosse feito pelo ex-marido em nome da filha. O caso foi parar na justiça.

A família entrou em acordo em junho deste ano, quando o ex-marido de Lisa Marie se tornou o administrador da herança dela e pagou US$ 1 milhão para Priscilla Presley, mais os honorários dos advogados, sendo cerca de US$ 400 mil.

Vale lembrar que Lisa Marie nasceu apenas nove meses após o casamento dos seus pais em 1968. O pai dela, Elvis Presley, faleceu quando ela tinha apenas 9 anos de idade, em 1977.

Ela se casou com Danny Keough em 1988, com quem teve dois filhos, Riley, em 1989, e Benjamin, em 1992. Eles se separaram em 1994. Ela também se casou com o cantor Michel Jackson no mesmo ano, mas se separaram dois anos depois. Em 2000, ela ficou noiva do músico John Oszajca, mas se separaram quando ela conheceu o ator Nicolas Cage – com quem ficou junto por dois anos. O quarto casamento dela foi com Michael Lockwood em 2006, com quem teve filhas gêmeas, Harper e Finley e se separaram em 2016.

Em 2020, Lisa Marie perdeu um filho, Benjamin, que tirou a própria vida em seu aniversário de 28 anos.