Preta Gil: Entenda como funciona o translado do corpo para o Brasil

Corpo de Preta Gil está em Nova York, nos Estados Unidos, e viajará até o Brasil para o velório no Rio de Janeiro. Entenda como é feito o translado

A cantora Preta Gil morreu aos 50 anos de idade em Nova York, Estados Unidos, após lutar por dois anos contra o câncer. Agora, a família dela lida com os trâmites para o translado do corpo da artista ao Brasil, que é seu país natal e onde o velório deverá acontecer ainda nesta semana. Entenda como é feito o translado do corpo:

De acordo com o Jornal Extra, o translado é feito em uma parceria entre uma funerária dos Estados Unidos e uma funerária no Brasil. Isso porque os dois serviços precisam ser responsáveis pela documentação e a movimentação do caixão.

O translado é feito após a união de documentos necessários, que são exigidos pelos governos dos países envolvidos. Entre os documentos estão: certidão de óbito, certificado de translado de corpo, certificado de embalsamamento e atestado sanitário de morte por doença não-contagiosa. Além disso, o aeroporto também exige uma documentação específica para autorizar o transporte do caixão.

A Anvisa diz que os restos mortais devem ser transportados no compartimento de carga do meio de transporte escolhido e deve ter sido submetido a um procedimento de conservação, como o embalsamamento.

Segundo o site G1, os custos do translado pode variar bastante, mas costuma incluir taxas consulares, serviços funerários, transporte terrestre e aéreo e despesas com documentação. Os valores são pagos pela família do falecido.

Previsão de quando o corpo de Preta Gil chega ao Brasil

De acordo com o telejornal RJTV, a previsão é de que o corpo de Preta Gil deve chegar ao Brasil na quarta-feira, 23. A família ainda não confirmou como será o velório, mas existem rumores de que a cerimônia deve acontecer no Theatro Municipal do Rio de Janeiro ainda nesta semana.

A morte de Preta Gil

Preta Gil morreu aos 50 anos neste domingo, 20, enquanto estava nos Estados Unidos para realizar um tratamento experimental contra o câncer. Ela foi diagnosticada em 2023 com um tumor colorretal e realizou cirurgias e tratamentos com quimioterapia contra a doença. Porém, ela teve metástases em 2024 e retomou o tratamento, mas seu caso se agravou e ela não tinha mais possibilidade de tratamento no Brasil. Em maio de 2025, a estrela viajou para os Estados Unidos para buscar novos tratamentos por lá, mas seu caso se agravou e ela veio à óbito.

