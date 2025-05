Power Couple: Gretchen 'puxa a orelha' dos rivais. Entenda o climão

Em noite de votação, a cantora Gretchen protagonizou um momento de tensão no reality show 'Power Couple' nesta quarta-feira, 7

Climão! Nesta quarta-feira, 7, Gretchen, de 65 anos, deu um 'puxão de orelha' nos rivais antes da votação que ocorre esta noite para definir quem deixará o reality show Power Couple, da Record. A cantora reclamou que mexeram no leite de aveia de seu marido, Esdras de Souza, e não escondeu o descontentamento.

Com todos reunidos, Gretchen, no meio da sala, discursa sobre o ocorrido, deixando claro seu aborrecimento com a situação: “Não tomei o leite dele. Tomei a minha proteína com leite normal, porque eu posso, para que amanhã ele tivesse o leite. Já tinham mexido naquele dia em que eu briguei e hoje acabaram com o leite de aveia” , iniciou.

A cantora deixou claro que não está interessada em confusão. “Então é assim: vocês querem fazer, problema de vocês. A minha resposta é de outra forma, porque eu não vou fazer barraco”, disparou a mãe de Thammy Miranda.

E ainda deixou um recado aos participantes, apontando as verdadeiras intenções por trás da provocação. “Então é isso. Quer mexer no leite? Quer tirar o leite dele? Vocês não estão atingindo a ele, estão me atingindo. Porque eu sei que, quem quiser atingir, está atingindo a mim, não a ele, porque ele é queridinho”, completou Gretchen.

Sendo que não é a primeira vez em que mexem no leite de aveia, Gretchen fez questão de reforçar seu posicionamento. “Tá dado o recado. Já dei [o recado] três vezes desde que cheguei aqui, que o leite de aveia é por causa da caseína dele. Quer usar? Tá ótimo. Depois eu dou a resposta”, finalizou.

Confira o momento em que Gretchen protagoniza um confronto com os rivais:

Gretchen reclama que mexeram no leite de aveia do seu marido: "Já falei três vezes que não era pra mexer no leite". #PowerCouple

pic.twitter.com/6jHb0bIEvl — Central Reality (@centralreality) May 7, 2025

Desde quando Gretchen e Esdras de Souza são casados?

Gretchen e Esdras de Souza oficializaram sua união em uma cerimônia realizada em um clube náutico em Belém, no Pará. O casamento aconteceu no dia 30 de setembro de 2020, data que também marca o aniversário de Esdras, que agora tem 48 anos. Desde então, o casal renovou seus votos três vezes: em 2022, 2023 e, mais recentemente, em 2024, durante o Rock in Rio.

